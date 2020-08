Proiezioni in piazza Prefettura e al Castello Svevo, ecco il Bif&st in versione estiva (e anti-Covid): il 29 agosto c'è Benigni

Due arene per le proiezioni all'aperto, riduzione degli eventi (e dei posti disponibili per garantire il distanziamento), tracciamento dei partecipanti attraverso biglietti nominali (insieme all'obbligo di mascherine e di misurazione della temperatura). Sarà un Bif&st diverso, in versione 'estiva' e riorganizzato nel rigoroso rispetto delle norme anti-Covid, quello in programma dal 22 al 30 agosto prossimi a Bari.

Location principale per gli eventi sarà l'arena allestita in piazza Prefettura, con 750 posti a sedere (che sostituirà il Petruzzelli), mentre altri appuntamenti saranno ospitati nella corte del Castello Svevo, con 150 posti, in una sala del multicinema Galleria (50 posti), nel teatro Margherita (dove sarà allestita una mostra dedicata a Mario Monicelli) e al teatro Piccinni.

Il programma della manifestazione, presieduta dalla regista Margarethe von Trotta, è stato presentato questa mattina a Bari dal direttore Felice Laudadio e dalla presidente di Apulia Film Commission Simonetta Dellomonaco.

Confermata la presenza di Roberto Benigni, atteso per il 29 agosto, che riceverà il Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence e il Premio Alberto Sordi per miglior attore non protagonista per Pinocchio di Matteo Garrone. Gli eventi in programma sono complessivamente circa 80 (rispetto ai 300 previsti), mentre il numero degli ospiti sarà di circa 120-150, rispetto ai circa 400 delle passate edizioni.