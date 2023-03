Il Bif&st si apre nel segno di Salvatores: a Bari due proiezioni e una masterclass con il regista

Parte ufficialmente questa mattina con un ospite d'eccezione la 14° edizione del Bif&st, il Bari international film&Tv festival, in programma per tutta la settimana in città. Dopo la pre inaugurazione di ieri pomeriggio al teatro Kursaal Santalucia - durante la quale è stato proiettato il documentario "Rumore - Human Vibes" - questa mattina alle 9.30 il Teatro Petruzzelli ospiterà il regista Gabriele Salvatores.

Dopo la visione del film 'Nirvana', il regista terrà una masterclass sul palco dello storico teatro barese. Gli appuntamenti proseguiranno poi in serata: alle 21 è prevista l’anteprima Internazionale di 'Il ritorno di Casanova' , liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Arthur Schnitzler. Interpreti Toni Servillo, Fabrizio Bentivoglio, Sara Serraiocco, Natalino Balasso, Alessandro Besentini e Bianca Panconi.?

La preinaugurazione

Grande partecipazione per la preinaugurazione della rassegna, con un documentario prodotto da Samantha Cito in collaborazione con Amnesty International per raccontare la violazione dei diritti umani attraverso la musica."Abbiamo attinto dagli archivi di Amnesty International con tante immagini che spesso non vengono usate dai media perché sono molto dure, forti - ha spiegato Cocozza a margine dell'evento all'Agenzia Ansa -. I brani selezionati in passato hanno vinto il premio di Amnesty, grazie ad artisti che durante gli ultimi vent'anni hanno raccontato la violazione di un diritto che può variare dagli abusi che vengono subiti in famiglia a quelli patiti dai migranti". "Queste canzoni - ha aggiunto - in pochi minuti riescono a raccontare qualcosa, come poesie". Il momento più difficile durante la lavorazione "è stato cercare le immagini più appropriate nell'archivio di Amnesty - ha proseguito Cito -, molte sono inedite perché molto forti".

Tra gli ospiti presenti anche il cantante siciliano Willie Peyote, che ha scritto uno dei brani del documentario, "Salvagente", e il direttore del festival, Felice Laudadio.