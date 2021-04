"Il biglietto dell'evento come certificazione per circolare oltre il coprifuoco": la proposta per il rilancio del settore in Puglia

Il suggerimento di Augusto Masiello, presidente del Tric-Teatri di Bari che in città gestisce il Teatro Kismet. Che racconta le difficoltà di programmare un evento in tempo per consentire il ritorno entro il coprifuoco

Permettere agli spettatori che sono stati a teatro, al cinema o in una sala da concerto, di rientrare dopo l'orario di coprifuoco. La richiesta arriva da Augusto Masiello, presidente del Tric - Teatri di Bari (che nel Barese gestisce il Teatro Kismet di Bari, il Teatro Radar di Monopoli e la Cittadella degli artisti di Molfetta), in seguito all'ufficializzazione della road map delle riaperture del Governo Draghi, che di fatto ha mantenuto alle 22 il termine ultimo per qualsiasi attività.

"Qui al sud la zona rossa impone ancora un fermo a tutto il settore dello spettacolo - spiega Masiello - forse il nulla osta in Puglia come in altre regioni del sud Italia arriverà a maggio inoltrato. Dovremo programmare i nostri spettacoli molto presto per permettere agli spettatori di poter tornare a casa entro le ore 22 - Questo però priverebbe della possibilità di fruire di uno spettacolo una grande fetta di lavoratori che alle ore 18 o 19 è ancora dietro la sua scrivania, in cantiere o nel proprio negozio".

Da qui la proposta di agevolare chi vorrà tornare a godere della cultura dal vivo, potendo esibire il biglietto dell'evento seguito come 'lasciapassare' in caso di fine dello spettacolo a ridosso dell'orario di coprifuoco."Per gli spettacoli che faremmo all’aperto al sud è impossibile iniziare con la luce del sole che non scompare prima delle 21, si dovrebbe mettere in scena uno spettacolo o proiettare un film in meno di un’ora per permettere alla platea di rientrare a casa prima delle 22 - conclude - Lasciamo che la cultura riacquisti la sua dignità e il suo valore, chiediamo di autorizzare di prorogare il rientro a casa a tutti coloro che sono stati in un teatro, al cinema o in una sala da concerto".