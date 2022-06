Calendario eventi estate 2022 - Palazzo Settanni - Rutigliano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Palazzo Settanni e il Museo MuDiAS sono felici di presentare il ricchissimo “Calendario degli Eventi - Estate 2022”. Dopo il riscontro più che positivo registrato dalla programmazione primaverile, che ha visto non solo una copiosa partecipazione di pubblico ma anche un variegato mosaico di iniziative, le proposte estive ci accompagneranno dal 2 luglio al 30 settembre alla scoperta delle tradizioni e dei luoghi della cultura rutiglianese. Rinsaldare il legame del museo con il territorio, vivendo direttamente nel contesto di origine le opere conservate nel MuDiAS con attività esperienziali inedite è uno dei principali obiettivi del progetto estivo. Non mancheranno, quindi, richiami ad alcuni eventi clue della scorsa stagione: i racconti e gli itinerari svelati durante gli incontri culturali si trasformeranno in esperienze reali sul nostro territorio. Ma sarà un’estate all’insegna della novità: dalla passeggiata culturale nel cuore del borgo antico al bike tour nei siti storici, dal cooking show alla gita fuori porta. A fare da cornice sarà una mostra temporanea tematica realizzata sotto la direzione artistica di Contaminazioni d’Arte. Il fil rouge che tesserà la trama dell’intera progettualità è rappresentato da due elementi emblematici che segnano da sempre la storia e l’identità non solo di Palazzo Settanni ma anche quella di Rutigliano: il grano e l’uva. Un’azione di valorizzazione della cultura rutiglianese, dunque, attraverso la promozione di quel trinomio inscindibile di arte, tradizione e buon cibo. Non possiamo non ringraziare l’ormai imprescindibile rete di collaborazioni che renderà possibile questo innovativo progetto, ovvero l’Associazione Culturale "Contaminazioni d'Arte", Bistrot06, Tortellino d'oro gastronomia dolce e salata, Sali in Sella Store, il Santuario Rutigliano SS. Crocifisso, la Rettoria di Sant’Anna, la Rettoria del Carmine, le Suore Crocifisse Adoratrici dell’Eucarestia, l’Associazione PortaNuova. Per rimanere costantemente aggiornati su tutti i dettagli del calendario, visitate le nostre pagine social, facebook: Palazzo Settanni - Rutigliano, Instagram: palazzo_settanni, e contattateci telefonando al numero 080/4761848 oppure scrivendo a museopalazzosettanni@gmail.com #programmazionestiva #museovivo #walkingtour #biketour #affamatidicultura #incontriamociapalazzo #museoeterritorio #eventiapalazzo #tesorinascosti #tesorisvelati #grano #uva #enogastronomia #valorizzazioneterritoriale #palazzosettanni #mudias #weareinpuglia #rutigliano