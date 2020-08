Bari candidata a Capitale della Cultura 2022, Decaro: "Così ripartiamo e guardiamo al futuro con fiducia"

Bari è candidata a Capitale della Cultura 2022. A darne notizia, attraverso una lettera indirizzata ai baresi e pubblicata da La Gazzetta del Mezzogiorno, è lo stesso primo cittadino, che spiega di aver inoltrato ieri la domanda. "Un dossier, in parte già elaborato grazie alla collaborazione di tanti operatori culturali, politici e istituzionali della città, e insieme una sfida che eravamo pronti a condividere con gli altri Comuni dell'area metropolitana - spiega il sindaco nella lettera - e che si è fermato quel 2 marzo, data della prima scadenza della competizione, perché nel frattempo l'Italia si è letteralmente bloccata. Da lì a pochi giorni, infatti, il Presidente del Consiglio avrebbe ufficializzato il provvedimento di Lockdown totale".

Per il 2021 era stata quindi riconfermata Parma - già Capitale della Cultura 2020 - vista l'impossibilità di indire le selezioni per il Covid. Per il 2022, invece, le domande sono ripartite e il capoluogo pugliese potrebbe essere la città prescelta, puntando anche sul culto di San Nicola. "Abbiamo tra le mani non solo un simbolo religioso ed ecumenico che unisce come nessun altro le culture e le religioni - si pensi alla presenza di Papa Francesco, che per due anni consecutivi ha scelto Bari come città di pace e di dialogo - ma anche un’icona che si afferma con sempre maggior forza nella cultura laica, portando con sé messaggi positivi di accoglienza, contaminazione e dialogo. Con questa candidatura puntiamo a fare di Bari una città protagonista dell'Italia che riparte e torna a guardare con più fiducia al futuro" conclude il primo cittadino nella lettera.