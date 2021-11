XXI Stagione di Prosa Teatro Angioino di Mola di Bari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Comunichiamo con preghiera di diffusione. Grazie. La direzione TEATRO ANGIOINOVia S. PELLICO n.7 70042 Mola di Bari ( BA)Tel. 080.4713061 teatroangioinomola@gmail.comXXI STAGIONE di PROSA 2021/22 Con grande emozione, si riaccendono leluci del teatro Angioino di Mola di Bari. La Compagnia Teatro d'Oggi, presenta,per la XXI Stagione di Prosa, con la direzione artistica di FrancescoCapotorto, i seguenti spettacoli. · 3-4-7-8-11-12 dicembre 2021 ( sipario: ore 21 feriali; ore 19,00 festivi)COMPAGNIA TEATRO D’OGGI (Mola di Bari)“La Scure”Dal romanzo La Scure di M. Vasco. Due atti di L. Brattico - F.CapotortoCon Isabella Gaudiuso, Rino Giuliani,Margherita Gentile, Nicola Desilvio, Tonio Berardi, Anita Rizzi, NunzioDellerba, Vanna Moccia, Antonio Romano. Scene, Francesca Francese; Costumi,Marilena Palattella; Musiche originali, M° Paolo Daniele; Effetti Speciali,Francesco Caragiulo; Grafica, Annamaria Carella; Tecnico audio-luci,Massimiliano Frangione. Aiuto regia Dolores Mangiolino; regia Francesco Capotorto.Si trattadella ideazione, realizzazione,produzione, allestimento di un’opera che vede il debutto in prima assoluta, ateatro. Un progetto che rappresenta una occasione più unica che rara, poichévede la partecipazione di interpreti di diverse realtà teatrali della nostraprovincia.Questo drammaborghese è tratto da una storia vera, dei primi anni ’70 accaduta nella nostracittà. La vicenda della protagonista,Cecilia ( nome rigorosamente di fantasia) è ammantata di mistero e ci consente di disegnare luci e ombre della società dell’epoca,apparentemente tranquilla e sonnacchiosa che ha in serbo molti parallelismi conil tessuto sociale attuale.Tutti gli interpreti sono alleprese con i piccoli o grandi problemi quotidiani … quando accade un “ evento”imprevisto che scuote la piccola comunità di riferimento.· 8 Gennaio2022- eventoX Edizione del Concorso“ATTIMI DI TEATRO ALL’ANGIOINO”Un ventagliodi spettacoli proposto da compagnie pugliesi, per ambire alla conquista delPremio Giuria Tecnica e Premio Giuria Popolare e all’inserimento nel nostroCartellone di prosa 2021/2022.Organizzato in collaborazione con il C. Regionale Fita, nel quale seiCompagnie teatrali pugliesi presenteranno un brano del loro spettacolo, unaoccasione straordinaria, di proporre un breve passo e cogliere l’opportunità dientrare a far parte del Cartellone della Stagione di Prosa in corso del teatroAngioino. Al termine delle esibizioni verranno designati due spettacolivincitori: uno scelto dalla Giuria di esperti del settore ( presieduta daPasquale Bellini) e l’altra formata dal Pubblico presente in sala che potrà, indiretta, esprimere il proprio gradimento. Una serata coinvolgente e divertente, una festa del teatro, nella qualeil palcoscenico dell'Angioino si propone come crocevia, punto d'incontro delleproposte spettacolari della nostra regione. · 15gennaio 2022 - eventoCOMPAGNIA VENTISETTEUNDICISETTANTANOVE (Bari)“Kedda dì”scritto e diretto da N. SciacquaUna storia antica la cuitradizione si mescola con la modernità suscitando sorrisi, ricordi, stupori ecommozione. Una ragazza di nome Lucia diventa mamma e nonna di ciascuno di noi.E un giorno all’anno ripenseremo a questa vecchia ragazza.· 22gennaio 2022COMPAGNIA DELLA LIRA (Casamassima)“A ritmo di un ciak”Testo e regia di A. IacovelliSpettacolo brillante, dinamico,vivace. Rivisitazione di una pellicola anni ‘30, dal muto al sonoro. Una storiadivertente che vi farà ridere e sognare.· 5febbraio 2022COMPAGNIA INSTABILE NAPOLINSCENA (Taranto)“Filumena Marturano”di E. De Filippo. Regia di A. CimminoFilumena Marturano è una ex prostituta che si finge agonizzante percostringere il suo convivente Domenico Soriano a sposarla. La storia èarcinota. Celeberrima la battuta ‘‘E figlie so’ ffiglie ... E so’ tutteeguale’’· 19febbraio 2022COMPAGNIA CALANDRA (Tuglie)“4 di cuori + 1”Testo e regia di G. MiggianoPiece molto divertente, brillantee appassionante. Due amanti e rispettivi consorti, non conoscendosi, un giornosi trovano pericolosamente Vis a Vis. L’incotro innesca mezze verità, bugie, malintesi ed equivoci. Situazioniparadossali con finale a sorpresa.· 5 marzo2022Spettacolo Vincitore del Concorso“ATTIMI DI TEATRO ALL’ANGIOINO”· 19 marzo2022Spettacolo Vincitore del Concorso“ATTIMI DI TEATRO ALL’ANGIOINO”· 2 aprile2022COMPAGNIA L’OCCHIO DEL CICLONE THEATER (Bari)“Avaro”di Moliere. Regia di G. GrocciaHarpagon, l’avaro in questione,spera di dare la giovane figlia in sposa ad un vecchio ricco che la vorrebbeanche senza dote. Ma la ragazza è innamorata di un giovane squattrinato.Harpagon ha messo gli occhi su una giovane povera che interessa anche a suofiglio e quindi …· 23 aprile2022COMPAGNIA LA BANDA DEGLI ONESTI (Altamura)“Il papà in affitto”scritto e diretto da S. PicernoUna coppia non riesce ad averefigli perché gli spermatozoi del marito sono troppo “lenti”. Fecondazioneeterologa. Ma prima vogliono chiederlo al loro caro amico single incallitoRodolfo, sciupa femmine che semina figli ovunque pur essendo allergico aibambini. Tra risate e colpi di scena loconvinceranno?Sipario: feriali ore21,00; festivi ore 19,00 Sarannoosservate le regole di sicurezza del protocollo anti covid: misurazione dellatemperatura, Green pass, mascherina. Il nostro teatro è stato sanificato ed èdotato di apposita certificazione.E' aperta la Campagna abbonamenti, molto interessantepoiché offre l'ingresso a prezzo ridotto agli spettacoli. Per informazioni,abbonamenti e prenotazioni, il botteghino del teatro Angioino in via SilvioPellico n.7 in Mola di Bari è aperto tutti i venerdì, sabato e domenica dalleore 18.30 alle ore 20,30 tel.0804713061.