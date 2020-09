X censimento I Luoghi del cuore del Fai: secondo aggiornamento di classifica. I risultati in Puglia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Prosegue la marcia del X censimento nazionale “I Luoghi del Cuore” che, a meno di 4 mesi e mezzo dal lancio, raggiunge e supera la soglia di 1 milione di voti. Un traguardo importante e un indicatore del successo di questa edizione, visto che i voti sono circa il doppio del censimento 2018 nello stesso periodo. Sono stati infatti sommati ai voti arrivati finora via web – a cui si erano già aggiunti a luglio 60mila voti cartacei – oltre 175mila voti inviati entro l’1 settembre. Resta saldamente in testa alla classifica il Castello di Sammezzano a Reggello (FI), seguito da un testa a testa tra il Ponte dell’acquedotto a Gravina con 12.203 voti e la ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza che unisce la Liguria e il Piemonte alla Francia. La strada Circumarpiccolo (Taranto) conquista il sesto posto con oltre 10.000 voti, mentre Castel Fiorentino (Torremaggiore, in provincia di Foggia) si piazza al quindicesimo posto con 6000 voti. La chiesa di San Giacomo a Supersano (Lecce) conquista il trentacinquesimo posto con 3573 voti. Seguono al settantacinquesimo posto la chiesa di Maria Santissima della Sanità di Volturara (Foggia) e al settantesettesimo quella della Santissima Annunziata di Rutigliano (Bari). In Puglia sono moltissimi i luoghi candidati grazie al lavoro delle Delegazioni, dei Gruppi e dei Gruppi FAI Giovani, ma soprattutto dei Comitati spontanei che hanno deciso di sostenere l’iniziativa del Fondo Ambiente Italiano che, a partire dal 2003, si è occupato di 119 progetti in 19 regioni, salvando e restaurando un patrimonio insostituibile lasciato all’incuria e all’abbandono. Non è tutto perché anche la classifica speciale dei Luoghi storici della salute, il tema adottato in questa edizione particolare, vede balzare in testa i giardini dell’Ospedale militare di Taranto, con 4319 voti. “La Puglia – dichiara il presidente del FAI Puglia Saverio Russo – si conferma ancora una volta molto attiva in questa campagna che nelle passate edizioni ha fatto arrivare alla nostra regione significativi finanziamenti. Il nostro auspicio è che si continui con questo impegno fino a metà dicembre. Intanto grazie ai Comitati spontanei e alla Delegazioni che finora non hanno lesinato sforzi per far conoscere i nostri beni e contribuire a tutelarli e valorizzarli”. Tutte le regioni, a eccezione della Valle d’Aosta, hanno luoghi che hanno superato i 1.000 voti e 84 Beni sono già oltre i 2.000 voti, la soglia minima che permette l’accesso al bando per chiedere il sostegno del FAI. Si può votare fino al 15 dicembre. Link alla classifica https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/classifica?regione=16

