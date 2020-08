L'orchestra del Teatro Petruzzelli si esibisce nei sagrati delle chiese: due appuntamenti gratuiti ad agosto

L'Orchestra del Teatro Petruzzelli, diretta da Sascha Goetze, protagonista di due nuovi concerti nelle chiese baresi, realizzati in collaborazione con l’assessorato alle Culture del Comune di Bari. I concerti ad ingresso libero fino ad esaurimento posti (senza prenotazione) sono in programma mercoledì 5 agosto, alle 20.30, nel cortile dell’Istituto Salesiano della Chiesa Redentore e venerdì 7 agosto alle 20.30 sul sagrato della Basilica di San Nicola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In programma l’Ouverture tragica (Tragische Ouvertüre) Op. 81 di Johannes Brahms (1833 – 1897) e la Quinta Sinfonia in do minore op. 67 di Ludwig van Beethoven (1770 -1827).