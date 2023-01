Concerti, visite guidate, letture animate e una speciale torta con le note: Bari festeggia il compleanno di Niccolò Piccinni

Per il quarto anno consecutivo diverse attività sono previste dal 12 al 22 gennaio per le vie del Murattiano, che includono anche incontri con i parenti del noto compositore e iniziative con le scolaresche del territorio

Visite guidate alla storica abitazione, concerti, una speciale torta con le note al posto delle candeline e la visita di due dei discendenti: così Bari si prepara a festeggiare per il quarto anno consecutivo il compleanno di Niccolò Piccinni, il celebre compositore barese scomparso nel 1800. Un'iniziativa che vedrà l'attiva partecipazione delle scuole del territorio: la grande torta è stata infatti realizzata dagli alunni dell'Istituto De Nittis - Pascali di Bari, mentre sarà la scuola primaria 'Niccolò Piccinni' in via Carducci a ospitare il 19 gennaio una lettura animata di e con Angelo Pascual De Marzo, pensata proprio per gli alunni dell'istituto. La consigliera delagata al Patrimonio storico-artistico, culturale e architettonico della Città metropolitana di Bari, Micaela Paparella, racconta al microfono di BariToday quali saranno le iniziative in programma.