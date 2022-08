I Mezzotono e i Neri per Caso infiammano l'Anfiteatro di Japigia: il concerto nel progetto 'Le due Bari'

La bellezza della musica arriva in periferia e per la precisione a Japigia, palcoscenico nella serata di ieri del concerto dei Mezzotono e dei Neri per Caso. A postare le foto dell'evento, che rientra nella programmazione del progetto 'Le due Bari', è stato il presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti, attraverso i suoi canali social.

"I Mezzotono ed i Neri per Caso ci hanno divertito e convinto che la magia della cultura - scrive - che porte dalle periferie per giungere nel cuore della nostra città, è veramente una strategia vincente. La bella serata e la magia di questo anfiteatro, hanno fatto il resto. I tanti ospiti intervenuti, ci hanno fatto divertire, cantare e ballare". Il progetto de 'Le due Bari' realizzato dal Comune di Bari, porterà da agosto a ottobre oltre 100 eventi e 60 laboratori, ospitati - come per il concerto del 23 agosto - negli spazi delle periferie, animati dalla cultura. Il programma completo è disponibile sul sito dedicato.