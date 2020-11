Selezionato per la Puglia, da Molfetta andrà a Sanremo Rock

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Oggi abbiamo incontrato il giovane cantautore e chitarrista molfettese Roberto d'Elia, ci racconta con emozione e anche con grande stupore la sua esperienza dopo essere stato selezionato per rappresentare la Puglia a Sanremo Rock, tra i finalisti regionali. Il cantautore Roberto d'Elia è stato scelto per il suo brano "Rievoluzione", che vanta grosse collaborazioni di musicisti del panorama nazionale. E' questo che lui ha condiviso anche sulla sua pagina social: "Poi un giorno ti arriva una mail nella quale ti viene detto che sei stato scelto tra migliaia di persone per partecipare a Sanremo Rock e che sei tra gli otto finalisti della tua regione, poichè il materiale visionato è stato definito di valore artistico molto elevato. È la prima volta, dopo oltre vent'anni di musica che ricevo un riconoscimento da una commissione artistica. È stata una bella emozione anche perchè ho capito che anche in un periodo storico e personale difficilissimo, c'è sempre una piccola luce che si accende e ti fa ricordare che la musica ti può curare ed a volte salvare. Grazie a Stefano Beko Bechini e Beppe Calvi che hanno lavorato insieme a me a questo Album." Il singolo "Rievoluzione" una sorta di dedica universale all'amore per la donna amata e per la propria terra, in cui il video è stato curato da Albert d' Andrea, fotografo e grafico d'eccezione. Il video pubblicato sul suo canale Youtube ha quasi raggiunto 18.000 visualizzazioni. QUESTO E' IL LINK DEL BRANO SU YOUTUBE https://www.youtube.com/watch?v=TGDDWlWcRCg&feature=emb_logo Da Molfetta facciamo i migliori auguri all'amico Roberto Bob d'Elia per aver realizzato un prodotto musicale davvero di qualità, siamo certi che di strada ne farà molta e saprà rappresentare al meglio la sua Molfetta e la Puglia, coltivando sempre l'amore verso la buona musica. Ad Maiora #weareinmolfetta #ilovemolfetta #apinchofpuglia #takeyoutopuglia #ILM