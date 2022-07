Dal New Jersey in Puglia, tappa a Molfetta per un "turismo delle radici"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

"Il turismo delle radici", o "turismo di ritorno" è una grande risorsa per la Regione Puglia e noi dell'Associazione Oll Muvi, affermata nel mondo come I Love Molfetta, lo sappiamo molto bene! Da diversi anni, o meglio dire sin dalla nascita del nostro progetto, le mission puntano a raggiungere un grande numero di emigrati e far conoscere le loro radici. Diversi sono i progetti, che l'Associazione Oll Muvi, ha realizzato nel nord America con la creazione di ponti e trade union tra USA e Puglia, raggiungendo obiettivi davvero notevoli. Ad esempio è accaduto in questi giorni che l'intera famiglia Sciancalepore dagli States è arrivata a Molfetta. E' la "new generation" che ha voglia di conoscere le proprie origini, parliamo di terza e quarta generazione di emigrati molfettesi. John Sciancalepore con sua moglie Grace i suoi tre figli: Maria, Teresa e John (junior) insieme alla sua "futura moglie" Alyssa hanno passeggiato per le strade di Molfetta, hanno visitato le bellezze della Puglia tra cui Polignano e il Castel del Monte, si sono innamorati della Regione Puglia grazie al suo cibo, all'accoglienza, ai profumi e colori di questa splendida regione del sud, il famoso "tacco d' Italia". Si conferma ancora una volta l'importante lavoro sviluppato dall'Associazione Oll Muvi, attraverso le mission realizzate, le numerose iniziative di eventi, attività, itinerari ed effiicaci politiche di marketing per far conoscere ai discendenti degli emigrati i loro territori di origine, l'impegno e la costanza di Roberto Pansini, definito "uomo ponte" tra le comunità emigrate, Presidente Oll Muvi e ideatore del brand I Love Molfetta ha portato dei notevoli risultati. Nel mese di marzo 2022 Roberto Pansini ha ricevuto, negli USA, la nomina di "International Ambassador Society Madonna dei Martiri di Hoboken".