E' uscito “partitura per pioggia” di Sabino De Bari

Una prova brillante, originale e matura, quella che Sabino De Bari ha consegnato alle stampe per i tipi di Montag. Partitura per pioggia è il primo romanzo dell’autore di Molfetta, già noto per le sue pubblicazioni poetiche e per i suoi racconti, uno dei quali compare nella raccolta Baresi per sempre – Viaggio emozionale nel cuore di Bari, edito dalle Edizioni della Sera, a cura di Manlio Ranieri (maggio 2023). Strizzando l’occhio a Calvino – del quale proprio quest’anno ricorre il centenario dalla nascita – De Bari gioca con il suo autorevole modello letterario e, in particolare, con l’opera “Se una notte d’inverno un viaggiatore”, sovvertendola e accarezzandola a un tempo: così Dario, uno dei protagonisti, consegna alla sua amica Lisa un manoscritto contenente soli finali, invece degli incipit di Calvino. Lo scrittore pugliese, attraverso una narrazione fascinosa e fluida e un affabulante uso della lingua, affida ai lettori delle pagine “robuste e profetiche a un tempo, legate a un sentire antico e oracolare che sa farsi, a sua volta, parola, linguaggio, poesia. La poesia che fruga l’esistenza, che guarda oltre, che non si accontenta del caso, ma che ricerca il senso della vita e delle cose attraverso lo strumento privilegiato dei sentimenti, del cuore. Partitura per pioggia è, innanzitutto, un lungo percorso alla scoperta di sé e del nucleo fondante la nostra personale dimensione umana” (dalla prefazione). LA TRAMA → Dario e Lisa, amici da vent’anni. Infermiera lei, vive con un figlio di otto anni e una sorella più giovane affetta da distrofia muscolare. Lisa, disabituata alle relazioni stabili, conosce Francesco che potrebbe rappresentare un nuovo inizio. Dario, invece, ha un compagno da tre anni, Paolo, con il quale vive una storia apparentemente serena che verrà incrinata da un episodio omofobico, mettendo in crisi le sue certezze e la relazione stessa. Due storie, due vite parallele che si nutrono di insicurezze, contraddizioni e di un passato problematico e violento. Ma sempre tese alla ricerca di stabilità e passione (dalla quarta di copertina). Sabino De Bari è nato a Molfetta nel 1975. È laureato in Lettere Moderne all’Università di Bari con una tesi in letterature comparate in cui ha accostato la poesia francese a quella italiana, in particolare le opere di Paul Éluard e Sandro Penna, indagando il tema della felicità nel più vasto scenario della poesia contemporanea. Suoi racconti sono stati pubblicati sulla rivista letteraria “Inchiostro”. Ha ottenuto importanti riconoscimenti in concorsi letterari nazionali e internazionali, tra i quali “Asdovos”, “Rocco Carbone”, “Città di Grottammare”, “Scribo”, “Città di Seregno”, “Il giardino di Babuk – Proust en Italie”. Ha all’attivo la pubblicazione delle sillogi poetiche “Esterno pioggia” (Il Filo) e “Altri luoghi” (Leonida). Un suo racconto, La bellezza storta, è stato pubblicato nel volume antologico “Baresi per sempre – Viaggio emozionale nel cuore di Bari”, edito a maggio 2023 dalle Edizioni della Sera, a cura di Manlio Ranieri. Collabora come redattore con “Colori Vivaci Magazine”, per cui ha tenuto anche laboratori di scrittura creativa. “Partitura per pioggia” è il suo primo romanzo.