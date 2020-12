Eleyla Luna ft Ricky Jo: ti porto via "made in Molfetta"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Eleyla Luna feat Ricky Jo in un nuovo sound reggaeton che coinvolge tutti: "Ti Porto Via". Il sound è il testo è "Made in Molfetta" grazie alla produzione "Hanima Records" di Nico Spadavecchia e Marco Amato, l' arrangiamento e le registrazioni sono state curate da Alex Grasso e Nico Spadavecchia presso "Four Wall Studio". Scopriamo insieme chi è Emanuela Minisci, in arte Eleyla Luna, nasce a Cetraro (Cs) nel 1992 sotto il segno dei Gemelli. Fin da piccola mostra interesse e propensione verso ogni forma d'arte: disegno, poesia, scrittura, danza e musica accompagnano e riempiono le sue giornate, mentre di notte i sogni prendono forma nell'anima e nella mente. Curiosa, ribelle e intraprendente, Emanuela è oggi una giovane donna con qualche cicatrice ben nascosta, che l'ha resa più forte senza scalfire la sua testardaggine, cammina a testa alta e per lei tutto va com’è scritto nelle stelle. Il suo primo singolo si chiama “Sirene”, prodotto e distribuito dalla digital label "Hanima Records", un reggaeton fresco e ritmato, che ricalca la scia delle hit estive italiane degli ultimi anni, pur distinguendosi da queste per l'originale melodia e l'arrangiamento davvero particolare. Chi è Ricardo William Cabrera Munoz, in arte RICKY JO. Nato a l'Avana, Cuba, arrivato in Italia nel 2007, realizza diversi concerti in tutto lo stivale, ha realizzato 4 album come "duo" e 1 da solista, raggiungendo un totale di 116 pezzi. Nel 2017 arriva la collaborazione con gli Autogol e Dj Matrix per la "Papu Dance", che gli ha dato una maggiore notorietà. Showman completo, non solo ballerino, cantante, vocalist, presentatore, Ricky Jo conduce un programma in TV che si chiama Mas Latina di cui è direttore artistico. Oggi 1 dicembre, noi dell'associazione Oll Muvi, meglio conosciuti come I Love Molfetta, vogliamo farvi conoscere il nuovo singolo "Ti Porto Via" vede protagonisti Eleyla Luna ft Ricky Jo con un'esplosione travolgente che in questo periodo non può che far del bene, quindi alzate il volume e ascoltatevi il nuovo sound. QUI IL LINK DI YOUTUBE