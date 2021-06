Esce oggi il film 'Respirare stanca' del regista barese Enrico Acciani su Chili e Cg Entertainment

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Esce oggi sulle piattaforme digitali Chili e CG Digital il film RESPIRARE STANCA, esordio alla regia di Enrico Acciani, grazie a Draka Distribution e CG entertainment . Girato esclusivamente in interni durante la cosiddetta “Fase 1” dell’emergenza nazionale – e completamente auto-prodotto dallo stesso Acciani che ha anche scritto, diretto e interpretato il film –, Respirare stanca è un ritratto fedele del profondo senso di solitudine che ha invaso tutti coloro che nelle difficilissime settimane di lockdown sono stati costretti ad un isolamento forzato. Il senso di totale spaesamento, l’apatia, la confusione e la paura di non farcela sono rappresentate con enorme verosimiglianza dallo stesso Enrico Acciani che è anche protagonista del film. La profonda angoscia provata dal giovane impiegato pugliese – metafora di un sentimento collettivo che ha accompagnato un’intera nazione durante le settimane peggiori dell’emergenza – sono spesso affidate all’elemento sonoro. La musica, infatti, gioca un ruolo cruciale nel decorso filmico, costituendo una parte fondamentale della stessa narrazione. D’altronde, Acciani oltre ad essere un regista è anche un musicista e polistrumentista, che ha lavorato spesso a produzioni musicali cantautorali, con all’attivo anche una carriera da solista nota con il nome d’arte Al Verde. Realizzato con il sostegno dell’Apulia Film Commission e distribuito da Draka, il film uscirà On Demand su Chili e CG Digital.