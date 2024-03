Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Progetto Lettura e sport: Ferdinando De Giorgi incontra i ragazzi della casavola D’Assisi di Modugno Una scuola di provincia e il grande progetto di unire lettura e sport, due mondi che possono e devono insegnare tanto insieme. L’idea era nell’aria da un anno, ma gli impegni del ct De Giorgi con la nazionale hanno procrastinato l’incontro. Ma Fefè è stato di parola e finalmente l’11 marzo i ragazzi della scuola statale Casavola D’Assisi di Modugno incontreranno il ct della Nazionale di Pallavolo Maschile Ferdinando De Giorgi. “Ho giocato e allenato nel volley maschile di alto livello per 25 anni e ritengo che lo sport sia fondamentale nel percorso di crescita dei ragazzi, che hanno bisogno di regole, obiettivi e punti di riferimento “ dice la prof.ssa Vastano,docente di lettere referente del progetto “Fefè appartiene a quella generazione di fenomeni che tanto ha insegnato al movimento del volley, è una persona positiva e il suo libro “Egoisti di squadra “ contiene principi che possono sposarsi benissimo con l’insegnamento, inoltre racconta aneddoti molto simpatici.” La lettura è possibilità di essere liberi, di aprire gli orizzonti, lo sport dá i valori e la disciplina che spesso mancano ai ragazzi di oggi. L’unione dei due ambiti costituisce un progetto che sia di ispirazione per i giovanissimi, che hanno così la possibilità di rendersi conto che si possono portare avanti studio e sport con ottimi esiti. Parteciperanno all’evento anche il CUS Bari e la Delight Modugno, due compagini di volley maschile di serie B del territorio barese, proprio perché i ragazzi vedano quello che il territorio offre. La Dirigente prof.ssa Rosanna Brucoli è stata fondamentale per la realizzazione del progetto, un valido stimolo educativo per i ragazzi. Anche l’amministrazione comunale e il territorio hanno dato il loro contributo entusiasta all’evento, in particolare Conserva s.r.l , la Caffetteria Quintessenzae la libreria Raccontastorie . Pronti dunque a giocare questa partita al Palapantaleo di Modugno, la vittoria per i giovani della Casavola-D’Assisi è garantita