Fly to home #weareinmolfetta

L'importanza della tradizione e dell'identità di un popolo all'Istituto Alberghiero di Molfetta. Interessante e densa di tanti spunti la tavola rotonda tenutasi nella mattinata di martedì 12 aprile, presso l'Istituto Alberghiero di Molfetta sul tema "Tradizione e identità culturale di un popolo". Il convegno rientra nelle molteplici iniziative: dai laboratori ai seminari, dagli incontri formativi agli spettacoli di musica e danza, facenti parte della XX edizione della Giornata dell'Arte e della Creatività Studentesca. Sono stati giorni molto intensi che hanno visto alternarsi ex studenti dell'Istituto Alberghiero divenuti eccellenti professionisti che hanno raccontato le loro esperienze. Nella sala conferenze dell'Istituto Apicella, hanno portato il loro interessante contributo, ognuno per il settore di sua competenza: il prof. Antonio Natalicchio, dirigente scolastico, l'assessore alla cultura Luisella de Pietro che ha rappresentato l'amministrazione comunale, Gianfranco Lopane Assessore al Turismo, collegato dalla BIT di Milano per la promozione della Puglia, Laura Marchetti prof. Didattica Generale Università Mediterranea Reggio Calabria, Alberto Altamura docente storia e filosofia Licei Molfetta, Fabio Leone founder progetto "Coltivar Coratina", Roberto Pansini Presidente Associazione Oll Muvi e ideatore del brand I Love Molfetta,Antonio Lafranceschiina direttore di produzione F.lli Mastrototaro Food srl. L'ncontro ha visto la partecipazione degli studenti dell'Istituto, molto incuriositi ad ascoltare esempi concreti di tradizione e legame con il territorio. La gastronomia lega fortemente ed identifica un Paese e la sua cultura. Si è quindi discusso di marketing, antropologia, filosofia, tradizioni, tradizione ed innovazione. L' intervento di Roberto Pansini ha evidenziato la relazione tra il cibo e la tradizione, in quanto tutti gli emigrati sono profondamente legati alle loro radici e al rispetto delle tradizioni stesse che vengono ancora oggi tramandate di generazione in generazione. Il presidente dell'Associazione Oll Muvi, rientrato da pochi giorni dall'America, ha mostrato un video girato tra New Jersey, New York e Las Vegas realizzato per il progetto "Fly to Home: #weareinmolfetta", co-finanziato dal Comune di Molfetta, in cui si possono ascoltare varie testimonianze di emigrati molfettesi che evidenziano il proprio attaccamento all'Italia in particolare a Molfetta e la voglia di tornare a casa. Tra gli ospiti in sala Antonio Albanese in rappresentanza della Società Madonna dei Martiri di Hoboken, nel New Jersey, USA. Identità, cultura e territorio sono elementi imprescindibili di promozione che si mixano tra di loro creando legami e connessioni, come quelle createsi nella mattinata che ha aperto ai ragazzi tante prospettive di crescita e sviluppo, partendo dal locale per finire a spaziare nel globale. La mattinata di è conclusa con un aperitivo speciale che ha visto la partecipazione di tantissimi studenti diversamente abili che mettono a servizio le loro abilità qualificate interagendo perfettamente con il resto degli oltre 1300 allievi che frequentano le due sedi scolastiche.Nel mondo della gastronomia e della ristorazione possono sentirsi anche loro protagonisti attraverso i sapori e i gusti e non le parole. L'instancabile lavoro che l'Associazione Oll Muvi, con Roberto Pansini come frontman dei numerosi progetti, punta moltissimo al "turismo di ritorno" o "turismo delle radici", con il progetto presentato negli States, saranno diversi gli americani che a breve acquisteranno un vero biglietto aereo, perchè dopo due anni di pandemia, è tanta la voglia di ritornare nella loro amata terra del cuore che ha segnato profondamente la loro identità. #weareinmolfetta #ilovemolfetta #associazioneollmuvi #tradizione #cultura #ILM #emigratimolfettesi #turismodiritorno #turismodelleradici #pugliesinelmondo