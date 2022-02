Alberobello, 100mila euro per valorizzare il sito Unesco. Di Bari: "Organizzeremo mostre nei Trulli"

Mostre ospitate nei Trulli di Alberobello, grazie ai fondi della Regione Puglia previsti per la valorizzazione dei siti Unesco. A darne notizia è Grazia Di Bari, consigliera del Movimento 5 Stelle neo delegata alla Cultura in Giunta regionale. In totale sono 300mila i fondi stanziati per i tre grandi siti Unesco pugliesi (oltre ai Trulli, anche Castel del Monte e il Santuario di San Michele Arcangelo).

"Oggi ho ricevuto dalle tre amministrazioni comunali le progettualità per utilizzare quei fondi, 100.000 euro per ogni sito - spiega la Di Bari - Sarà realizzata una pista ciclabile dove sarà possibile affittare bici elettriche per completare il percorso fino alla chiesa di Monte Sant’Angelo famosa in tutto il mondo ed è stata istituita una settimana della cultura con i ragazzi delle scuole. Sono previste anche mostre nei trulli per promuovere la bellezza di questi luoghi. Seguirò questi progetti e incontrerò gli operatori culturali e tutti gli attori interessati perché dobbiamo studiare attività per aumentare la domanda di cultura e dare nuovo impulso ad un settore tra i più colpiti da questi anni di pandemia. Il lavoro delle istituzioni è centrale per far sì che la cultura non resti solo un concetto astratto. Dobbiamo creare economia per far conoscere il nostro enorme patrimonio culturale".