"Gli esercizi commerciali storici di Rutigliano", il nuovo libro di Tommaso Fontana

“Il commercio rappresenta da sempre le gambe su cui cammina la civiltà”. E’ l’essenza del libro “Gli Esercizi commerciali storici di Rutigliano” di Tommaso Fontana, presentato nel Museo archeologico di Rutigliano, alla presenza del sindaco Giuseppe Valenzano, l'assessore alla cultura, turismo e marketing della città Milena Palumbo, Nino Valenzano Presidente Confcommercio Rutigliano, Vito D'Ingeo e Tonia Massaro VICE Presidente Confcommercio Prov Bari Bat e Leo Carriera Presidente Ascom Confcommercio Bisceglie. Nel corso dell’iniziativa Leo Carriera è stato premiato con un fischietto della tradizione popolare di Rutigliano. L'età dei Comuni - è stato raccontato nel corso dell’incontro- e delle prime organizzazioni bancarie, la scoperta del Nuovo Mondo, la rivoluzione industriale e la produzione su vasta scala, fino al consolidamento delle organizzazioni complesse e solide nei processi di vendita e distribuzione, rese sofisticate dall'avvento di Internet e dei social media, rendono attraente lo studio di questa materia. Ogni storico deve fare i conti con le questioni economiche, nella ricostruzione di un periodo storico e le sue primarie dinamiche, prima di interpretare le azioni politiche ed il costume, lo spirito del tempo e le ideologie di cambiamento ed emancipazione. Un libro di grande interesse, costruito con amore e pazienza artigianale da un consorzio di intellettuali e professionisti, il cui coordinatore è Tommaso Fontana, già autore di due libri sugli esercizi commerciali della sua città natale, Bisceglie. Completa l'opera un interessantissimo corredo fotografico delle piccole aziende o botteghe rutiglianesi. Questo libro appassionante potrebbe essere la scintilla di un'autentica rete di analoghi studi di ricerca nelle altre città dell'intera regione, per costruire un imponente raccolta della realtà commerciale pugliese. Le attività commerciali del passato di Rutigliano, ed i centri limitrofi, rappresentano un ponte ideale di conoscenze. Il mondo della distribuzione e dei prodotti in cerca di un compratore sono il traguardo di un faticoso cammino di qualità e fiducia, lavoro duro ed idee brillanti, per conquistare le nuove aree di mercato.