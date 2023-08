Haiducii pubblica una nuova versione solista di Dragostea Din Tei

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Venerdì 11 agosto verrà rilasciata una nuova versione di Dragostea Din Tei con unica protagonista Haiducii per l’etichetta indipendente Lushlife Production. Il brano sarà disponibile su Spotify, Apple Music, Deezer e altre piattaforme musicali. A 20 anni di distanza dal successo mondiale dell’intramontabile e iconica canzone dance che ha dominato tutte le classifiche, la famosa artista rumena naturalizzata italiana e barese d'adozione Paula Monica Mitrache, in arte Haiducii, si presta a una versione solista di una delle canzoni più amate e popolari degli anni Duemila, ma con una grinta, forza e bagaglio di esperienze internazionali completamente diversi rispetto al 2004. Si tratta del suo secondo singolo in meno di 60 giorni, dato che il 23 giugno scorso è stato rilasciato Troppo Chic (Dragostea Din Tei) in collaborazione con il nuovo volto del pop italiano Caffellatte per la Warner Music Italy. Reduce dalla partecipazione alla terza puntata di Radio Norba Cornetto Battiti Live su Italia, Haiducii propone una versione più strong e attuale della super hit per il suo pubblico. «In questo nuovo singolo mi metto a nudo – racconta Haiducii -. Quando sei piccola i genitori ti vestono, si preoccupano per ogni cosa, qualche volta anche esagerando, come lo è stato nel mio percorso artistico con l'etichetta discografica che nel 2003 mi lanciò». Per poi aggiungere: «Da grande senti il bisogno di togliere o aggiungere quello che invece ti sembra meglio per te, rimanendo con la nostalgia dell'inizio del tuo percorso. Così nasce Dragostea Din Tei oggi o meglio rinasce la mia nuova versione di un brano che mi ha portato ovunque in questi 20 anni e che probabilmente, continuerà ad accompagnarmi. Nuda davanti allo specchio, facendo conoscere qualità e difetti di un'artista che rimane sempre fedele ai suoi inizi e a un brano che continua ad attraversare chilometri e generazioni nel tempo». «Vi presento una nuova versione di Dragostea Din Tei - conclude l’artista -, vi presento la nuova me». Il 2023 di Haiducii è iniziato con il tour internazionale, toccando Germania, Austria e Svizzera, a cui hanno fatto seguito le pubblicazioni di Troppo Chic (Dragostea Din Tei) in collaborazione con Caffellatte e della sua nuova versione solista della canzone iconica degli anni Duemila e proseguirà in autunno con una serie di altri progetti televisivi e discografici.