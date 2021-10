Album in studio e ritorno ai live, il futuro in fermento dei baresi Hora Prima: "Nuovi orizzonti dopo San Nicola"

Il percorso artistico e musicale degli Hora Prima raggiunge un altro traguardo. La band barese di progressive rock, composta da Francesco Bux (batteria e voce), Domenico De Zio (chitarra), Gianluca De Bene (chitarra), Valeria Tritto (basso) e Roberto Gomes (tastiere evoce), ha pubblicato il primo album in studio, 'L'Uomo delle Genti', prodotto e distribuito (anche nei principali rivenditori musicali) da Ma.Ra.Cash Records di Vigevano.

"Il nostro album - spiega Domenico De Zio a BariToday - nella sua forma di concept, percorrendo i territori del rock progressivo, racconta le avventure di San Nicola, Santo Patrono della Città di Bari. Un tributo alla Festa patronale del capoluogo pugliese e di come questa venga vissuta ogni anno dai baresi e dai pellegrini. Un viaggio musicale attraverso le credenze, le tradizioni e la cultura di un popolo" che negli ultimi anni ha portato il gruppo a stringere numerose collaborazioni nonostante le difficoltà di fare musica e arte durante la pandemia".

Dopo le 'fatiche nicolaiane', la band ha già in mente i prossimi passi: "Attualmente - aggiunge De Zio - siamo al lavoro su nuovi brani e tematiche che andranno a popolare il prossimo disco. Il nostro obiettivo è tornare al più presto live e promuovere il più possibile il disco per far arrivare la musica alle persone sperando che la situazione pandemica e gli strascichi che ha lasciato permettano una riapertura sempre maggiore dei luoghi di aggregazione musicale e culturale". A tal proposito c'è già una data per il ritorno sui palcoscenici: gli Hora Prima, infatti, si esibiranno il prossimo 16 dicembre al teatro Barium di Bari.