Il barese Michele Fazio pubblica con Luca Meneghello il nuovo disco Crossover

Disponibile in digital download, in streaming e in CD “Crossover” (Abeat Records), il nuovo disco nato dalla collaborazione tra Luca Meneghello e Michele Fazio. Due grandi musicisti, ciascuno con diverse caratteristiche, insieme in un progetto di grande lucidità compositiva ed espressiva. Luca Meneghello è tra i chitarristi più ricercati sulla scena italiana per le sue grandi doti tecniche e l’ecletticità stilistica. Storica la sua collaborazione nei dischi di Mina. Michele Fazio, consolidato pianista dal tratto lirico al punto da essere definito “supermelodista”, è compositore dal tratto eccellente e struggente interprete. Da molti anni al fianco dell’attore Sergio Rubini per il quale ha scritto diverse colonne sonore, per cinema e teatro.