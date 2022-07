In radio il primo singolo del barese Alessandro Sciacovelli, in arte Sciaco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

"La luna piena", già disponibile in digital download, è il nuovo singolo del giovane cantautore pugliese Sciaco, brano scritto da Alessandro Sciacovelli, prodotto da Luca Venturi per On The Set/Artist first ed arrangiato da TempoXso. Il videoclip, diretto da Marco D'Andragora, è stato girato a Bari. Sciaco: racconto una storia d'amore difficile, padroneggiata dalla distanza, che riesce a continuare a vivere grazie alla forza dei sentimenti. “Un mix di ritmo e romanticismo, che vi farà ballare sulle spiagge e chissà, se vi farà trovare l'amore......e nel caso, dite che la guardereste anche se c'è....La luna piena”. Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=LZH9tK7uTmw Alessandro Sciacovelli, in arte Sciaco è nato a Bari. Ha 19 anni ed un chiaro obiettivo: esternare i propri sentimenti e raccontare storie attraverso le sue canzoni ed arrivare nel cuore e nella testa della gente. Il suo motto è "essere fragili per essere coraggiosi", con cui ci vuole far capire che essere fragili non significa non avere coraggio, ma saper piangere o essere capaci di raccontare i propri sentimenti di fronte agli altri.