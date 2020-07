Incontro con Michele Spotti a Palazzo Pesce

Eraldo Martucci intervista Michele Spotti, il direttore d’orchestra che ha inaugurato il Festival della Valle d’Itria .Una conversazione alternata alla musica e accompagnata da un aperitivo.



Palazzo Pesce è orgoglioso di annunciare un evento speciale: lunedì 27 luglio alle 19.30 sarà nostro ospite Michele Spotti, il giovane e talentuoso direttore d’orchestra che lo scorso 14 luglio ha inaugurato il Festival della Valle d’Itria con “Il borghese gentiluomo”. Il Maestro Spotti sarà al festival di Martina Franca fino all’1 agosto, quando dirigerà la quarta e ultima replica dell’opera di Richard Strauss. Subito dopo è atteso al Rossini Opera Festival dove dirigerà la star Juan Diego Florez in un concerto di “Rarità rossiniane” e “L’ABC del buffo” con tre dei nostri bassi più celebrati, Alfonso Antoniozzi, Paolo Bordogna e Alessandro Corbelli.

Michele Spotti a Palazzo Pesce converserà con Eraldo Martucci sull’opera che sta dirigendo a Martina Franca, sull’Elisir d’amore che dirigerà il prossimo mese di settembre al Petruzzelli, ma più in generale sull’essere musicista e direttore d’orchestra oggi, sulla costruzione della carriera e sullo scenario dell’arte e dello spettacolo dopo l’epidemia che ci sta costringendo a cambiare i nostri stili di vita.

Basta il talento, seppure straordinario, per “farcela”? Una domanda spinosa alla quale il direttore milanese potrà rispondere con tante diverse riflessioni.

All’incontro con Michele Spotti si accederà gratuitamente, dopo i padroni di casa offriranno un aperitivo in onore del Maestro e per tutti gli intervenuti.

L’incontro sarà aperto dall’assessore alla cultura Lucia Parchitelli e sottolineato da brevi interventi musicali affidati al pianista Vincenzo Cicchelli e al mezzosoprano (e direttrice artistica di Palazzo Pesce) Margherita Rotondi.



Ingresso libero su prenotazione al 3931340912.