International Museum Day 2021 - Pinacoteca "M. De Napoli" Terlizzi

In occasione della “Giornata Internazionale dei Musei 2021”, la Pro Loco UNPLI Terlizzi e l’Amministrazione Comunale, con patrocinio della Unpli Puglia, sono promotrici di una iniziativa atta a far conoscere “oltre le mura domestiche” la Pinacoteca De Napoli, contenitore culturale simbolo della città di Terlizzi. << In accordo con l'Amministrazione Comunale -spiega Giada Del Re, autrice dalla rubrica WORLDDAYS2021, ideata per la pagina Facebook della Pro Loco di Terlizzi - abbiamo realizzato una breve clip per consentire la fruizione a distanza delle splendide opere del De Napoli, esposte nella omonima Pinacoteca Comunale >>. Il video, realizzato sotto la direzione artistica di Giada del Re, si completa con gli interventi del funzionario dell’Ufficio Cultura, Antonietta Capasso e dell’Assessore alla Cultura e al Marketing territoriale, Lucrezia Chiapparino. << L'amministrazione comunale - dichiara l’Assessore - è lieta di di realizzare in sinergia con la Pro Loco iniziative volte a dare risalto all' identità storico artistica della nostra città. Celebrare l'International Museum Day, attraverso la visita virtuale della nostra Pinacoteca, diventa premessa importante per la ripresa delle attività in presenza, nell’attesa di accogliere quanti desidereranno ammirare “fisicamente” i meravigliosi dipinti in essa contenuti >>. Concetti, questi ultimi, rimarcati dal Sindaco Ninni Gemmato: «Anche i poli museali hanno bisogno di riaperture in sicurezza - osserva il Sindaco di Terlizzi - La prolungata chiusura imposta dalla pandemia sta mettendo a durissima prova l’intero settore e c’è voglia di tornare a respirare cultura. Nel frattempo, l’idea di un video può contribuire a far scoprire anche fuori città questo nostro prezioso contenitore di arte e storia.» Anche il presidente della Pro Loco UNPLI Terlizzi, Franco dello Russo, si dichiara soddisfatto circa le iniziative messe a punto dal suo staff durante la pandemia. << Anche nei momenti più bui di questa emergenza sanitaria - evidenzia Franco Dello Russo - abbiamo continuato a generare interesse per il patrimonio culturale della nostra città con la creazione di un palinsesto social e di iniziative virtuali pensate per valorizzare e promuovere il territorio in vista della ripresa. Già da tempo, in vista della ripartenza, stiamo lavorando alacremente alla programmazione di eventi finalizzati ad incentivare il turismo di prossimità in linea con le direttive dell'UNPLI Puglia e con la preziosa collaborazione dell'amministrazione comunale Guarda il video sui principali portali. YouTube: https://youtu.be/Qj5SfuoXUWg Facebook: https://it-it.facebook.com/ProLocoTerlizzi/videos/3858010807627736/