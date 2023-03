Dal provino per 'I cento passi' alla scoperta del crudo di mare accompagnato da Sergio Rubini: Luigi Lo Cascio si racconta

Dal provino del primo grande ruolo per il cinema - "in cui ho ammesso al regista Marco Tullio Giordana di non aver visto nessun film" - fino all'iconico film girato a Bari con Sergio Rubini, in cui è stato per la prima volta 'battezzato' ai frutti di mare. Luigi Lo Cascio ha ripercorso questa mattina la sua carriera da attore e regista durante una masterclass per il Bif&st, seguita alla proiezione de 'La città ideale', pellicola del 2012 che lui ha diretto e interpretato. Al microfono di BariToday si racconta, annunciando anche i prossimi progetti.