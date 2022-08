Japigia, il parcheggio tra via Pitagora e via Peucetia diventa teatro per una sera: "La cultura rende gli spazi pubblici più belli"

Per una sera il parcheggio tra via Pitagora e via Peucetia, a Japigia, si trasforma in teatro a cielo aperto. Merito del progetto Le Due Bari, pensato dal Comune per portare la cultura nei luoghi delle periferie: a organizzare la serata è stata AncheCinema, che ha portato in scena 'Bar qui si gode' dell'Anonima Gr. Appuntamento che ha visto un pubblico numeroso e attento, oltre a essere ispirazione per gli amministratori municipali.

" Un sogno per tanti, che come me, crede nella riqualificazione delle aree della Japigia storica alcuni anni fa con lo spostamento del mercato di Santa Chiara, fortemente voluto dall'amministrazione Antonio Decaro - ha scritto il presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti - Utilizzare questa area parcheggio come un palco a cielo aperto è stata un'esperienza culturale ben riuscita che dona dignità a questi luoghi e ci fa ben sperare per il futuro del quartiere. Si, perché rendere gli spazi pubblici più belli è un impegno che abbiamo preso tanti anni fa con la città e che stiamo portando avanti con molta determinazione".