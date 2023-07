Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La casa editrice svizzera Flamingo, di stanza in Bellinzona, e di fatto attiva con le sue preziose pubblicazioni in tutto il Canton Ticino e in molte regioni del Nord Italia, ha ristampato in questi giorni per i suoi tipi la seconda edizione de “La nebbia degli orizzonti lontani” dello scrittore barese Michele Diomede. L’opera, già vincitrice del prestigioso premio letterario internazionale città di Arona, è incentrata sulla figura di Leonardo da Vinci, e ce ne dà un quadro inedito, sorprendente, per certi versi sbalorditivo. La novità è l’io narrante, ovvero lo stesso Leonardo, che si interroga cercando di chiarire a sé stesso i tratti più salienti della sua straripante personalità che, ancora oggi, a cinquecento anni dalla sua morte, sono ancora velati di mistero. Del resto quale studioso della storia dell’arte può dire di aver detto una parola esaustiva sul grande genio toscano? L’immagine ricorrente è quella consumistica, assimilabile per molti versi alle icone pop art di Andy Warhol, alle forme stereotipate di Monna Lisa, a quelle altrettanto sfruttate dell’uomo vitruviano; anche gli appellativi sono una sorta di coazione a ripetere: creativo per antonomasia, artista ineguagliabile, scienziato precorritore dei secoli, sintesi del Rinascimento, ecc. A dispetto di quanti ne fanno un inventore compulsivo, stregonesco, continuamente impegnato a tramandarci enigmi misteriosi, complicatissimi doppi sensi, segreti codici ineffabili e altro materiale esoterico oggi variamente sfruttato dall’industria letteraria e cinematografica, il figlio illegittimo e autodidatta del notaio Piero da Vinci incarna anzitutto il prototipo di scienziato portato a indagare la natura, adoperando il sapere pratico di chi confida nella ragione e nell’esperienza. Questa autobiografia romanzata, ma sempre rispettosa e attenta alla moderna ricerca storiografica, ha l’ambizione di restituire tutta la sua umanità a un artista e studioso dotato di curiosità e immaginazione senza pari, ma al quale spesso si affibbia non senza superficialità e retorica la qualifica di “genio”, quasi assimilandolo a un supereroe dotato di poteri interdetti all’uomo comune. Leonardo, insofferente alla grammatica e alquanto mediocre nel far di conto, ne riderebbe per primo. Fuori dall’ordinario, è semmai la propensione al fantastico, la capacità di far previsioni e anticipare i tempi che ancora oggi, in epoca di memorie virtuali e di supercomputer da milioni di miliardi di calcoli al secondo, ci lascia ammirati, sbalorditi, commossi.