? Venerdì 04, ore 19.00: "La poesia di Bari: Di Arco in Arco" ? Un'esperienza unica per esplorare le affascinanti viuzze di Bari Vecchia e immergersi nell'atmosfera medievale di un tempo passato.

?? Questa visita guidata esperienziale vi porterà alla scoperta delle strade più antiche e caratteristiche del centro storico, dove archi e corti medievali raccontano segreti e storie secolari.

?‍?? Sarete guidati attraverso un labirinto di meravigliose viuzze del centro storico, con soste presso luoghi intrisi di storia, tra cui Arco Alto e Arco Basso, Arco Corte Notar Morea, Arco Giandomenico Petroni, Arco De Gemmis, Arco Santa Teresa dei Maschi, Arco Sant’Onofrio, U pertone iìsse e ttrase, Arco della Meraviglia, Arco del Carmine e Arco della Neve.

? Il costo dell'evento è di soli 10 euro, ma un'ottima notizia per i nostri giovani amanti della storia: l'ingresso è GRATUITO PER I MINORI! Non perdete questa opportunità di scoprire il passato di Bari in un'atmosfera suggestiva!

? L'appuntamento è in Piazza Federico II, presso l'ingresso del Castello. Da lì, inizierà un viaggio indimenticabile attraverso i secoli di storia e cultura.



? Preparatevi a perdervi tra le vie incantate di Bari Vecchia e a scoprire segreti nascosti di una città dai mille volti. Unisciti a noi per un'esperienza indimenticabile! ? #LaPoesiaDiBari #esplorandobarivecchia #storiaemagia #prenotaora