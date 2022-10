La Pro Loco di Terlizzi tra le più longeve di Puglia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Le Pro Loco attive sul territorio nazionale sono un valore aggiunto ai paesi in cui operano per l’impegno profuso nella valorizzazione delle eccellenze culturali, storiche e folkloristiche di ogni comunità. Un impegno che si avvale della collaborazione delle amministrazioni comunali creando un connubio indissolubile, consolidatosi negli anni, che permette ai numerosi volontari di svolgere con entusiasmo, passione e professionalità il lavoro di promozione del proprio contesto. La Pro Loco di Terlizzi, istituita nell'ottobre 1964 per espressa volontà dell’allora sindaco Vincenzo De Candia, con sede in piazza Cavour 20, è quindi operativa sul territorio da 58 anni. Il primo presidente pro tempore fu il prof. Giovanni Parisi, a lui, nella conduzione del sodalizio, sono seguite personalità di grande levatura morale e culturale che hanno sempre saputo tenere alta la finalità dell’associazione. Per sottolineare e premiare tale impegno le Pro Loco più longeve in termini di anni dalla fondazione e di presenza sul territorio pugliese, saranno insignite di un riconoscimento al merito lunedì 17 ottobre presso la Fiera del Levante di Bari. Il Comitato regionale delle Pro Loco Unpli Puglia Aps, tramite il suo presidente, Rocco Lauciello ha sottolineato che: “Sindaci, presidenti di Pro Loco, dirigenti regionali e nazionali Unpli e assieme la Regione Puglia vivremo un incontro tra storia, tradizione e impegno e sarà attribuito il giusto riconoscimento a quelle associazioni Pro Loco Unpli Aps presenti e operanti da più di cinquant’anni”. Oltre al presidente Lauciello, introdurranno il presidente onorario Unpli Puglia Aps, Angelo Lazzari, il presidente Unpli nazionale Aps, Antonino La Spina. Previsti anche gli interventi di Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo della Regione Puglia, e Aldo Patruno, Dirigente Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia.