La Puglia torna protagonista a Times Square con il pianista Mario Margiotta

La Puglia, sempre più conosciuta ed apprezzata a livello internazionale per le sue bellezze naturali, storiche ed artistiche, ora torna a farsi protagonista grazie ad un suo giovane e talentuoso artista il cui nome sta facendo strada in Italia e non solo.

L'orgoglio barese è MARIO MARGIOTTA, classe 1993, artista poliedrico di giovane età, ma che va dimostrandosi sempre più come una rivelazione della città con il suo format tra i più innovativi, anticonformisti ed apprezzati del panorama del mondo classico e non solo. L’artista difatti crea sulla propria misura non un semplice concerto, ma un vero e proprio spettacolo musicale che mescola il concerto al monologo teatrale, la divulgazione culturale al cabaret, “in una performance che interseca tutti i generi in un risultato efficace ed estremamente godibile” (La Repubblica). Il format, presentato in svariati spettacoli (tra i più apprezzati ricordiamo “NOTTURNO CON CHOPIN”, che narra la vita del grande compositore polacco, “FELLINIROTA” che ripercorre la collaborazione dei due grandi del Cinema e della Musica, ed il più recente “BACHANALE” che introduce gli spettatori alla complessa arte del sommo J.S.Bach con una formula moderna e scanzonata) si dimostra come una formula tra le più fantasiose e ed apprezzate dal pubblico, e che si è imposta all’attenzione della critica, tanto da venire esportata sia nel resto d’Italia che all’estero, riscuotendo ovunque grandi consensi. Dopo la replica che quest’estate ha riscosso un TUTTO ESAURITO e che ha elettrizzato più di 700 spettatori all’Arena della Pace di Bari, e dopo il successo ottenuto nella prestigiosa ACCADEMIA DEI ROZZI dell'Incantevole Siena, ora FELLINIROTA sbarca nella Città Eterna. Grazie alla collaborazione tra il teatro polifunzionale ANCHECINEMA di Bari ed il TEATRO GHIONE di Roma, il pianista si esibirà infatti il 2 febbraio 2024 al teatro Ghione della Capitale portando in scena uno dei suoi più grandi successi: FELLINIROTA. Lo spettacolo è stato commissionato nel 2022 dall’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DEL CAIRO per l’inaugurazione della Settimana del Cinema Italiano del Mondo, e dopo il grande successo ha cominciato il suo viaggio per tanti teatri, arene e sale da concerti in giro per l’Italia. Avendo studiato per anni al conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, la scuola che per oltre vent’anni è stata diretta da Nino Rota, il Maestro Margiotta ha avuto la fortuna di avere come docenti coloro che a loro tempo furono allievi del grande compositore, avendo così accesso a conoscenze dirette del Maestro, comprendendo a fondo l’Uomo dietro la MUSICA. Lo spettacolo dunque non si limita a proporre una semplice esecuzione al pianoforte dei brani più celebri del grande compositore. Ricorda con vitalismo il rapporto che legava i due grandi autori, in un racconto a tratti poetico, a tratti ironico, raccontando la storia, i retroscena, gustosi aneddoti e curiosità dietro i film e le musiche che hanno fatto la Storia. Ed è forse proprio questo piglio originale e moderno, “in uno spettacolo che mescola musica, cinema, teatro cabaret e divulgazione di cui Margiotta è musicista, scrittore, regista ed attore … uno show man completo sempre pronto a stupire” (L’edicola del Sud) ad essere stata la fortuna di questo spettacolo, il cui “viaggio” pare proprio non poter avere fine. E così, in vista di questa nuova replica nella Città Eterna, sui maxischermi di TIMES SQUARE –uno dei posti più iconici della città di New York e del mondo –un videoclip pubblicitario dello spettacolo e dell’artista ha fatto bella mostra di sé tra i grattacieli della Grande Mela. Certamente un motivo d’orgoglio per la nostra città e per un artista che ha “Il dono raro non solo di affabulare, ma di divulgare, divertire ed emozionare il pubblico più vario” (Gazzetta del Mezzogiorno)