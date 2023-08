?? Domenica 06, ore 17.15: "Le Meraviglie del Marta" ti aspettano! Scopri uno dei musei più rinomati al mondo per le sue collezioni di ori e immergiti nell'età magnogreca, l'apogeo della città di Taranto. ?

? All'interno del Museo Marta, troverai un tesoro di reperti unici, tra cui la tomba di un atleta vissuto ben 2500 anni fa, con uno scheletro perfettamente conservato. Ammira l'orecchino a navicella e lo schiaccianoci in bronzo del IV sec.a.C., autentici tesori dell'antichità.

?? Il museo custodisce anche pregevoli mosaici di età romana e statuette in terracotta, testimonianze affascinanti di un passato glorioso.

? Conosciuto a livello internazionale, il Museo di Taranto è considerato tra i primi dieci in Italia per la sua importanza culturale e storica.

? Il costo per questa visita guidata imperdibile è di soli 10 euro.

? L'appuntamento è davanti all'ingresso principale in Via Cavour. Ti aspettiamo per un'esperienza emozionante nel cuore della storia di Taranto.



? Non perderti questa straordinaria opportunità di esplorare il passato di Taranto e ammirare autentici tesori dell'antichità. Ti aspettiamo per una giornata indimenticabile! ? #lemeravigliedelmarta #TesoriAntichi #arteemistero #prenotaora