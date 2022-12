Letture al Casale per l'8 Dicembre

L'8 dicembre ritorna l'appuntamento con Letture al Casale presso il complesso monumentale di Balsignano Modugno.



Il casale di Balsignano nei mille anni della sua storia ha fatto da sfondo a innumerevoli storie nate intorno la memoria della città o suggestionate dalle forme della chiesa di San Felice.



All'appuntamento voluto fortemente dall'assessorato alla cultura della città di Modugno, Arturo Del Muscio, guida turistica e attore, leggerà un inedito racconto scritto su una delle leggende legate al sito. L'idea portata avanti da Arturo è quella di recuperare la tradizione delle storie da narrare intorno al fuoco e da far tornare in vita grazie al passaparola.



Le letture avverranno durante le visite guidate gratuite che conducono i visitatori alla scoperta della storia e dei monumenti del casale. Durante le visite verranno mostrati gli affreschi tre-quattrocenteschi della chiesa di Santa Maria, l'architettura del castello.



Le letture e le visite guidate rientrano nelle iniziative di valorizzazione del sito monumentale di Balsignano e sono incluse nel biglietto di ingresso di €5 (sono previste ulteriori tariffe oltre la gratuità per minori).



La prenotazione non è necessaria.



o all'indirizzo casaledibalsignano@gmail.com