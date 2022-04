“Libri nel borgo antico” verso la 13esima edizione: aperte le candidature online per gli autori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

È già in moto la macchina organizzativa per la tredicesima edizione del festival letterario “Libri nel Borgo Antico”, che si svolgerà a Bisceglie dal 25 al 29 agosto 2022. Anche quest’anno, l’Associazione “Borgo Antico” ha deciso di aprire un canale diretto con gli autori, dando loro la possibilità di proporre la propria opera letteraria per l’inserimento nel programma del festival. Le candidature sono già aperte sul portale online www.librinelborgoantico.it/gli-autori/. Ciascun autore può così sottoporre la propria opera alla valutazione del comitato editoriale degli “Amici di Libri nel Borgo Antico”, composto da 50 lettori qualificati e coordinato dal Preside Luciano Gigante (Presidente) e dal dott. Vincenzo Storelli (coordinatore). Gli “Amici di Libri nel Borgo Antico” valuteranno insindacabilmente, in piena libertà ed autonomia, le domande di partecipazione, riservandosi di selezionare autori e testi da includere nel programma della tredicesima edizione di “Libri nel Borgo Antico”. La domanda di accesso alla selezione deve essere presentata esclusivamente compilando l’apposito modulo on-line presente sul sito www.librinelborgoantico.it/gli-autori/ e dopo aver letto attentamente il regolamento di partecipazione. Il termine ultimo per presentare domanda è il 15 maggio. «Anche quest’anno, parallelamente ai canali dedicati alle case editrici e alla selezione operata dalla direzione artistica del festival, “Libri nel Borgo Antico” offre un canale diretto di partecipazione a decine di scrittori e scrittrici», dichiara Sergio Silvestris, Presidente di Associazione “Borgo Antico”. «La grande novità di quest’anno è costituita dagli “Amici di Libri nel Borgo Antico”: un comitato composto da ben 50 lettori forti, professori e giovani studenti, che valuterà le proposte pervenute e indicherà quelle da inserire nel programma finale. In bocca al lupo a tutti coloro che decideranno di sottoporre all’attenzione del festival i propri libri. Vi aspettiamo a Bisceglie dal 25 al 29 agosto».