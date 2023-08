Venerdì 25 ore 19.30 appuntamento con "Lipommini e leggende di Conversano" Tutti conoscono Giangirolamo II, il temibile guerciio di Puglia. Qualcuno conosce la storia del Mosntrum Apuliae. In pochi sanno che a Conversano c’era un lipommine, ancora meno persone conoscono la storia della strega che aveva fatto il patto con il diavolo. Partendo dalla Villa dei caduti scaleremo la rocca della città peuceta attraversando il Casal Nuovo. Arriveremo alla Cattedrale scoprendo le tracce dell’incendio che ne ha cambiato l’aspetto, passando per il Castello vedremo l’antico ingresso della rocca Normanna. Tra i vicoli passeremo davanti i palazzi nobiliari e le tracce del grande passato storico della città di Conversano, fino a scoprire l’insegna medievale del sarto . Le storie che ascolteremo parlano di foclore, e tradizione contadina. Un’esperienza teatrale condotta da Pasquale D’Attoma che diventa un tutt’uno con la visita guidata di Arturo Del Muscio.

___________________________________________

Costo: 15 euro (GRATUITO PER I MINORI)

Punto d'incontro: Villa dei Caduti – panchine vicino l’obelisco, Via XXIV Maggio (vicinanze scala del Rampa Villa) POSIZIONE: https://goo.gl/maps/sBAGuU41TJRzxeYU7

__________________________________________



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti.