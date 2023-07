"Lorenzo sogna l'universo", a Valenzano la presentazione del libro di Mariangela De Girolamo

Lunedì 31 agosto alle ore 19.00 la presentazione del libro "Lorenzo sogna l'universo" scritto da Mariangela De Girolamo e illustrato da Sabrina Milella. La presentazione avverrà nel paese di origine delle due ragazze, Valenzano, nell'anfiteatro di Villa Carducci.



Dopo la presentazione ci sarà un laboratorio per bambini e bambine (dai tre anni in su). Per partecipare è necessaria l'iscrizione: https://forms.gle/Ws9HADxH5zaERN8JA



Sinossi: Lorenzo è un bambino semplice: ama l'universo e sogna un giorno di poterlo esplorare. Attento e generoso con chi lo circonda, non si tira mai indietro. Una sera come tutte le altre, però, si trasforma in una grande avventura che lo porta a scoprire nuovi mondi.



La presentazione è inserita nell'ambito della rassegna "Il dono della fragilità: viaggio attraverso le emozioni nell'infanzia" organizzato da Anto Paninabella OdV con il patrocinio del Comune di Valenzano.



Dopo questa presentazione i prossimi appuntamenti della rassegna sono il 13 settembre con il laboratorio sulle emozioni a cura di Rosy Paparella (nella parrocchia di Ognissanti della zona ville) ed il 21 settembre con la presentazione del libero "E se la morte fosse un bosco" di Antonia Chiara Scardicchio (cortile Galilei).