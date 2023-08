Giovedì 24 ore 19.00 appuntamento con “Lungo il sentiero dei Conti di Conversano”. Partendo da Porta Acquaviva, che conduce al Casal Nuovo, scaleremo la rocca di Conversano per seguire il filo delle leggende sorte sulla figura del Guercio di Puglia, il tremendo conte Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona. Attraversando il centro storico, scopriremo la grandiosa macchina del castello e delle mura che dal VI sec. a.C cingono la città. Scopriremo la devozione di casa Acquaviva fra alti campanili e fastose decorazioni. Sempre seguendo il mito del Conte, lentamente usciremo dal paese in direzione di San Vito per scoprire i pozzi di Terra Rossa e le macabre leggende di cui è testimone che vi saranno raccontate dal nostro Pasquale D'Attoma.?

Costo: 15 euro (GRATUITO PER I MINORI ACCOMPAGNATI)

Punto d’incontro: via XXIV Maggio – porta Acquaviva



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti.