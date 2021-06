Molfetta, il libro: 'The treasure of a town'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

A tre anni dalla pubblicazione del volume “Un tesoro di città. Molfetta raccontata ai ragazzi”, il Museo diocesano promuove una versione inglese del testo. Nel 2018 l’Istituzione museale, da sempre particolarmente sensibile al coinvolgimento del pubblico dei più piccoli, grazie al generoso sostegno dell’Opera Pia Monte di Pietà e Confidenze di Molfetta, ha presentato la pubblicazione del libro scritto da Paola de Pinto, presidente della Cooperativa FeArT, edito dalla casa editrice L'Immagine e giunto ormai alla seconda ristampa. Il volume, con prefazione di Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani, racconta la straordinaria esperienza di una “caccia ai tesori” di Molfetta, vissuta da Paola e dai suoi piccoli compagni. Il Duomo, il Pulo, la Cattedrale e il Museo Diocesano sono soltanto alcuni dei monumenti che i piccoli protagonisti scopriranno, preziose testimonianze della storia e della cultura cittadina. Il testo è stato adottato in questi anni da molti istituti scolastici della città, grazie anche al linguaggio semplice e diretto e alle colorate illustrazioni di Gabriella Carofiglio. Una delle prime copie della pubblicazione è stata donata ad Antonio e Filomena Albanese, (CLICCA QUI E LEGGI NEWS) figli di molfettesi emigrati negli Stati Uniti e particolarmente legati a Molfetta. Una volta tornati in America, hanno subito voluto leggere il racconto con i loro nipoti e far conoscere anche a loro la storia di Molfetta, tanto lontana quanto vicina, avviandone la traduzione. Da questi presupposti, e grazie alla collaborazione con l’associazione Oll Muvi conosciuta nel mondo come “I Love Molfetta”, nasce dunque l’idea di realizzare e pubblicare una versione in lingua inglese del volume, a vantaggio non soltanto di turisti e delle comunità molfettesi residenti all’estero, ma anche dei giovani studenti della città. Nella revisione e traduzione di “The treasure of a town. Molfetta narrated to children” ha avuto parte attiva anche la prof.ssa Isabella de Marco, già insegnante di inglese, molto affezionata alla cultura e alle tradizioni di Molfetta. Diverse centinaia le copie che Roberto Pansini, presidente dell’Oll Muvi, attraverso un bando dell’ufficio Pugliesi nel Mondo della Regione Puglia, ha voluto far arrivare oltre oceano, dove saranno distribuite col supporto della Società Madonna dei Martiri di Hoboken a tutti i soci e in diversi istituti scolastici negli States.