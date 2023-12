Molfetta premiata a Roma al Columbus International Award

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

A Roma, venerdì 15 dicembre, nella prestigiosa sede della Sala Capitolare del Senato della Repubblica, si è svolta la IV^ edizione del Columbus International Award, il premio dedicato a personalità, aziende ed associazioni che si sono distinte, ciascuno nel proprio campo, per aver diffuso e/o tutelato la cultura italiana e l’italianità. Un premio ideato, fondato e organizzato dal Presidente di Fondazione ITALY, Dott. Massimiliano Ferrara. Tra le associazioni e realtà internazionali che hanno ricevuto il prestigioso award c'è la grande comunità dei pugliesi nel Nord America "Hoboken Italian Festival", rappresentata da Roberto Pansini, rientrato dagli USA da qualche giorno, definito "uomo ponte" per le numerose mission tra Nord America e Puglia, persona di riferimento per le comunità pugliesi emigrate. Un grande successo il progetto realizzato negli States, tra novembre e dicembre, per un turismo delle radici: "Fly to Puglia ...to be home". "Ancora gli italiani all'estero, la comunità dei pugliesi, i molfettesi emigrati negli USA, un riconoscimento per la costanza nel valorizzare le proprie origini e tradizioni, questo comporta ulteriori responsabilità verso le comunità italiane presenti negli States. E' di notevole importanza mantenere vive le radici d'origine, sono un volano sempre in crescita per un turismo di ritorno, puntando a far conoscere alle future generazioni, figli e nipoti di emigrati, le bellezza della nostra Regione Puglia". - queste le parole di Roberto Pansini, nominato Cavaliere delle Repubblica per meriti - "Ringraziamo tutta l'organizzazione che ha voluto la nostra presenza a Roma." Il Convegno ha visto la partecipazione di eccellenti figure nell’ambito culturale e della diffusione della conoscenza, del Made in Italy. L'Hoboken Italian Festival è il più grande evento italiano nel New Jersey, tra qualche anno raggiungerà il traguardo dei primi 100 anni di tradizione italiana nel Nord America. #columbusnternationalaward #hobokenitalianfestival #fondazioneitaly #hobokennj #robertopansini #italianinelmondo #flytopuglia #turismodelleradici #roma2023