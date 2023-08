Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

? Esplora Monopoli con noi! ? Venerdì 04, ore 19.00, si parte per un NUOVO ITINERARIO: "Monopoli: un porto nel dedalo". ??

Monopoli è un'incantevole città unica, con un dedalo di strade che si aprono su slarghi dominati da maestose chiese. ??? Durante questo percorso emozionante:

? Scopriremo la storia dell'approdo dell'icona della Madonna della Madia nella Cattedrale.

? Seguiremo le tracce del porto fino all'antico Castello.

? Percorreremo le mura e ammireremo i cannoni che difesero la città dalle incursioni piratesche.

? Ascolteremo le storie affascinanti del fantasma che si dice appaia vicino al castello, della misteriosa Donna con il tamburo e della tempesta che colse i marinai che edificarono la maestosa chiesa della Madonna delle Grazie, nota come dell’Amalfitana.

? Un'esperienza unica, guidata da Pasquale D'Attoma, che ci delizierà con le sue narrazioni teatrali.

? Costo: 15€ (GRATUITO PER I MINORI ACCOMPAGNATI)

? Punto di partenza: Piazza Giuseppe Garibaldi, panchine lato ingresso biblioteca Rendella.



Non perdere questa avventura mozzafiato nel cuore di Monopoli! Ti aspettiamo! ?? #esploramonopoli #cittàunica #storieantiche