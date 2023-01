L'antichità della Puglia al Castello Svevo con oltre 600 reperti e videoinstallazioni: le immagini della mostra

L'archeologia pugliese, dal VIII secolo a.C all'età imperiale romana, in una mostra che comunica attraverso diversi linguaggi. 'Antichi popoli di Puglia' raccoglie oltre 600 reperti (alcuni mai esposti) all'interno del Castello Svevo di Bari, in un percorso che attraverso la 'linea rossa del tempo' ci accompagna tra anfore dipinte, sculture, arredi e oggetti funerari che rappresentano pezzi unici, come i vasi policromi canosini, caratterizzati da una colorazione pastello che, come ricorda la curatrice scientifica della mostra, Claudia Lucchese, testimoniano un cambiamento nella produzione di questa ceramica da parte delle popolazioni che abitavano l'attuale area della provincia Bat.

Superata la metà del percorso espositivo, i visitatori si immergono in una speciale installazione di video arte site-specific, dal titolo 'Cronos', con proiezioni tematiche che in momenti diversi vanno a comporre una vera e propria storia, per raccontare con immagini e suoni come si è trasformato il territorio attraverso l'azione delle popolazioni che l'hanno abitato.

L’esposizione, prodotta dal Ministero della cultura e ideata dalla Direzione generale Musei e dalla Direzione regionale Musei Puglia, si avvale di un allestimento scenografico composto di videoinstallazioni e opere provenienti non solo dai musei della stessa Direzione regionale, ma anche della Direzione regionale Musei Basilicata, dal Museo archeologico nazionale di Taranto, da musei civici e regionali e dai depositi delle Soprintendenze, consentendo anche a reperti solitamente non esposti di vedere la luce.