Maschere, disegni e burattini di Giancarlo Santelli in mostra a Bari: "Apprezzato da De Filippo, Scola e Troisi"

Dal 22 aprile all’11 maggio 2024 i burattini e le maschere di Giancarlo Santelli faranno visita alla Libreria Svoltastorie di Bari. Un'occasione per iniziare a scoprire un artista pugliese nato a Santeramo in Colle nel 1944.

La mostra sarà inaugurata il 22 aprile alle 18 con la partecipazione e le testimonianze degli attori Nunzia Antonino e Savino Italiano. Nelle due settimane successive, previste visite guidate e lezioni, per gruppi e scolaresche (prenotazioni aperte presso la Libreria Svoltastorie).

Nell'arco di cinquant'anni, l'attore pugliese ha preso parte alle principali vicende culturali italiane e ha proposto la tradizione della Commedia dell'Arte anche in Francia, Spagna, Svizzera e Gran Bretagna. Negli spazi della libreria Svoltastorie (a Bari, in via Volta, 37 - quartiere Carrassi), si potranno ammirare due serie di creazioni di Santelli: i burattini "giganti", realizzati a partire dal 1981 per lo spettacolo "Gaetanaccio" con Gigi Proietti; le maschere realizzate nel 1985 per il "Falstaff" di Verdi, diretto da Roberto De Simone per il Teatro di San Carlo di Napoli.

Patrizia Scardigno ed Eugenio Martiradonna, librai di Svoltastorie, hanno detto: "Siamo felici di ospitare la prima mostra a Bari dedicata a un artista pugliese, Giancarlo Santelli, che ha contribuito al meglio del teatro e del cinema italiano del Novecento, ma è ancora poco conosciuto nella sua terra di origine".

Angela Prisciantelli, nipote dell'artista e presidente dell'Associazione Culturale Giancarlo Santelli, ha detto: "Giancarlo Santelli ha servito l'arte con una devozione totale. Da nostro zio abbiamo ereditato il dovere di portare il teatro dove serve di più: tra i più giovani e nelle periferie".

L'artista

Giancarlo Santelli (nome d’arte di Giovanni Prisciantelli) è nato a Santeramo in Colle (BA) nel 1944. Ha lavorato fino all’età di 16 anni con gli artigiani del luogo, prima di trasferirsi in Emilia Romagna. A Parma ha iniziato a collaborare con i burattinai emiliani, prima di essere ammesso all’Accademia dei Filodrammatici di Milano, dove si è diplomato nel 1968. Come attore ha lavorato nel Piccolo Teatro di Milano e nelle compagnie dirette da Erminio Macario, Eduardo De Filippo, Fulvio Fo e Maurizio Scaparro.

Le sue maschere sono state apprezzate, tra i tanti, da Eduardo, Roberto De Simone, Massimo Troisi, Ettore Scola. Fino al 2020 ha intrattenuto il suo pubblico con diversi spettacoli di burattini, spostandosi con il suo teatro.