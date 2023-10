Lo street artist Hogre per la prima volta in mostra a Bari: "Le sue opere sovvertono il mondo del brand advertising"

L'artista romano, la cui identità ad oggi non è conosciuta, espone dipinti, stencil e installazione controcorrente nella Galleria Misia con l'esposizione 'Come una pistola ad acqua caricata a vernice', curata da Claudia Attimonelli e realizzata con Cellule Creative

La città di Bari lo aveva già conosciuto per aver curato uno dei murales del progetto Quartiere museale San Paolo e, più recentemente, per la bottiglia di birra 'A caccia di problemi', diventata presto virale anche tra le strade della città. Dai muri arriva il passaggio alle gallerie d'arte del capoluogo per lo street artist romano Hogre - la cui identità oggi è ancora avvolta nel mistero: nel pomeriggio sarà inaugurata infatti la sua prima mostra, intitolata 'Come una pistola ad acqua caricata a vernice', curata dalla docente dell'Università degli studi di Bari Claudia Attimonelli e realizzata con Cellule creative.

Esposti - con la possibilità di acquistarli - dipinti, stencil e installazioni dell'artista, famoso per la rappresentazione della mosca, che i più attenti avranno notato per le strade della città. La mostra rimarrà aperta - e visitabile gratuitamente - fino al 30 novembre.