Al Margherita in mostra i corpi 'plastinati' di Real Bodies Experience. Cecchi Paone: "Insegna come cambiamo in base allo stile di vita"

L'esibizione approda a Bari il 26 novembre dopo aver fatto il giro delle principali città italiane: non solo corpi, ma anche organi e altri elementi per mostrare in modo sorprendente e innovativo il funzionamento dell’organismo e la struttura degli apparati che rendono l’uomo una macchina meravigliosa

Arriva a Bari la mostra internazionale 'Real Bodies Experience', l'ormai famosa esposizione di corpi umani 'plastinati', attraverso un procedimento inventato dal creatore della mostra, Gunther von Hagens. Dal 26 novembre il Teatro Margherita ospiterà questo viaggio all’interno del corpo umano, per mostrare in modo sorprendente e innovativo il funzionamento dell’organismo e la struttura degli apparati che rendono l’uomo una macchina meravigliosa. La mostra, organizzata da Cube Comunicazione e Time 4 Fun con il patrocinio del Comune di Bari, dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e di Aeroporti di Puglia, è stata presentata questa mattina dal sindaco di Bari Antonio Decaro, dall’assessora alle Culture Ines Pierucci, dal rettore dell’Università Aldo Moro Stefano Bronzini, da Maria Piccarreta, segretario regionale del Ministero della Cultura per la Puglia, e da Alessandro Cecchi Paone, giornalista e divulgatore.

La mostra

Real Bodies è la celebrazione del dinamismo e della trasformazione che caratterizzano l’essere umano, immaginata per condurre il visitatore attraverso esperienze multiformi. Attraversando le sale del teatro Margherita sarà possibile capire come l’essenza dell’essere umano sia il cambiamento, ma anche prendere coscienza della nostra stretta parentela con pesci, rettili, uccelli, meduse, virus e batteri. A ciò si lega l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulle buone pratiche relative alla salute, informandolo sui pericoli delle dipendenze e su come queste trasformano il nostro corpo. Una sezione è inoltre dedicata alla diffusione dei risultati sulle nuove ricerche nei campi della cibernetica, del machine learning, dei dispositivi medici, della bio meccanica, in modo da ispirare e incoraggiare i visitatori più giovani a intraprendere carriere scientifiche.

Real Bodies approda nel capoluogo pugliese dopo aver visitato le più grandi città italiane con il suo originale format di edutainment e divulgazione scientifica, che ha anche totalizzato milioni di visitatori nel mondo.

Saranno portati in mostra la più grande collezione anatomica italiana di corpi plastinati, fossili faro dell’evoluzione della vita, reperti archeologici della storia della medicina e dispositivi medicali di nuova generazione. Una pannellistica semplice e un’audioguida con funzione di voce narrante orienterà il visitatore di qualunque età o la scolaresca di ogni grado in questo viaggio, mentre un’audioguida condurrà il visitatore in un percorso di scoperta più approfondito grazie al contributo dei più autorevoli specialisti.

La mostra è indicata sia per un pubblico adulto sia per i bambini: l’ingresso è gratuito per minori di 6 anni e persona con disabilità; per gli adulti il biglietto d’ingresso ha un costo di 16 euro; per i ragazzi dai 6 ai 12 anni, over 65, universitari e accompagnatori di persone con disabilità 12 euro, mentre per gruppi e scuole (da un minimo di 15 a un massimo di 25 persone) l’ingresso costa 10 euro.

È possibile acquistare i biglietti direttamente al botteghino del teatro Margherita o sul sito www.realbodiesbari.it