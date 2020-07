OLTRE L’IMMAGINE

Percorso di conoscenza, dialogo e scambio culturale tra differenti etnie.

Un progetto culturale del Teatro delle Bambole.

Venerdì 31 Luglio 2020 - ore 20.00

INCONTRO SULLA COSTA D’AVORIO

Villa Artemisia – Bari



Dopo la pausa obbligata, riprende il suo cammino il percorso culturale e artistico denominato “OLTRE L’IMMAGINE – Nel mondo dell’altro: è anche il mio” sotto la Direzione artistica di Andrea Cramarossa, iniziato nell’Ottobre 2019.

Il progetto si inserisce nella programmazione di eventi della Rete Civica Urbana di Santo Spirito, Catino, San Pio e Torricella del Comune di Bari.

Il primo incontro di Venerdì 31 Luglio (alle ore 20.00 presso Villa Artemisia - Corso Umberto I, 57 - quartiere Santo Spirito), sarà dedicato alla conoscenza della Costa d’Avorio attraverso la testimonianza di Habib Kouadio, cittadino ivoriano e coordinatore del Centro multiculturale multietnico “Casa Mandela” di Bari.

Come i precedenti incontro organizzati per approfondire la conoscenza di Siria, Kenya e Senegal, questo evento è l’occasione per sondare la profondità della cultura e delle tradizioni ivoriane attraverso oggetti, suoni, parole e immagini originali.

La serata, ad ingresso gratuito, sarà moderata da Andrea Cramarossa e le letture saranno a cura di Habib Kouadio e Federico Gobbi. La prenotazione è obbligatoria (Cell.: 347 3003359 – info@teatrodellebambole.it).

Il Progetto “OLTRE L’IMMAGINE – Nel mondo dell’altro: è anche il mio” ha come valori intrinseci relativi alla libertà e allo sviluppo sostenibile e solidale della persona, per un auspicabile granire di società emancipatesi dal pregiudizio e in stretta e costante relazione coi virtuosi processi di conoscenza della memoria extra temporale, per ritrovare la radice unica di una genealogia multiforme.

OLTRE L'IMMAGINE

Letteratura | Cinema | Fotografia | Teatro | Performance

Direzione artistica: Andrea Cramarossa

Coordinamento: Federico Gobbi

L’incontro si svolgerà presso Villa Artemisia di Santo Spirito e sarà garantito ai partecipanti il rispetto delle disposizioni sanitarie per il contenimento del COVID19.



Villa Artemisia

Corso Umberto I, 57

Teatro delle Bambole.

Teatro delle Bambole nasce a Bari nel 2003 con la provocazione (in) formale di dare spazio alle voci dell’Arte attraverso lo studio e lo sviluppo di un “Nuovo Metodo di Approccio all’Arte Drammatica” coniugando lo studio del suono alla ricerca teatrale. Oltre al lavoro sul suono di Gisela Rhomert, il Metodo si ispira al “Teatro delle Orge e dei Misteri (Orgien-Mysterien-Theater)” dell’artista austriaco Hermann Nitsch, massimo esponente del Wiener Aktionismus.



Il fondatore e ideatore è l’attore e regista Andrea Cramarossa che, dopo sette anni di intensi studi personali nell’ambito soprattutto della ricerca vocale, del suono e della voce applicata al canto e al parlato (sul rapporto tra suono e corpo, voce e persona, musica e personaggio), teorizza in via sperimentale un approccio all’arte drammatica mediante l’uso e la conoscenza del suono. Il Nuovo Metodo di Approccio all’Arte Drammatica è in continua evoluzione ed è aperto a contaminazioni e agli incontri che la vita di per sé regala.



La produzione artistica è raccolta nell’archivio “Andrea Cramarossa - Teatro delle Bambole” custodito da Fondazione Morra - Istituto di Scienze delle Comunicazioni Visive, consultabile presso “Casa Morra - Archivio d’Arte Contemporanea” di Napoli.



