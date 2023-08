PerSe Visioni - Art Factory, dal 18 al 25 agosto performance artistiche e musica a Polignano

L’Associazione di Promozione Sociale Bachi da Setola presenta la 16a edizione di PerSe Visioni – Art Factory, dal 18 al 25 agosto 2023, a Polignano a Mare (Bari).

Anche quest’anno, il festival si svolgerà nella caratteristica cornice di Polignano a Mare, coinvolgendo luoghi diversi: gli spazi esterni della Fondazione Pino Pascali, museo d’arte contemporanea, Palazzo San Giuseppe, nel cuore della città vecchia e Piazza Suor Maria Laselva, situata nei pressi della Fondazione Pascali, sul lungomare Cristoforo Colombo di Polignano.

Si inizia venerdì 18 agosto, alle ore 19:00, presso Palazzo San Giuseppe, con Glimpses of Paradise | Scorci di Paradiso, un progetto realizzato nell’ambito della sezione Collateral di Pv16 e che rientra all’interno del programma internazionale Jonas Mekas 100!, che celebra, mediante una serie di eventi, il centenario del regista lituano-americano Jonas Mekas, rinomato per il suo approccio avanguardistico al cinema; il progetto prevede la proiezione del lavoro del regista dal titolo “As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty” (USA/2000), accompagnata da una discussione con la partecipazione del duo curatoriale Francesco Urbano Ragazzi e una mostra di libri, il tutto introdotto da Erika Lastovskyte, traduttrice italo-lituana con esperienza decennale nel contesto dei progetti culturali di respiro internazionale, con la direzione artistica di Giuseppe Laselva, coordinatore del festival PerSe Visioni dal 2007, co-fondatore di Bachi da Setola e Casa BachiAPS.

“As I Was Moving Ahead I Saw Brief Glimpses of Beauty” è un film documentario profondo e introspettivo che offre un ritratto intimo della vita, dell’amore e del legame umano. Prima della proiezione, Francesco Urbano Ragazzi, duo curatoriale con una vasta esperienza nell’ambito cinematografico e in quello dell’arte contemporanea, fornirà un’introduzione che abbraccerà la vita di Jonas Mekas e la sua opera fondamentale. Dopo la proiezione, il pubblico avrà l’opportunità di partecipare alla discussione introdotta da Erika Lastovskyte, durante la quale i curatori condivideranno riflessioni approfondite sul significato del film, sulle tecniche cinematografiche di Mekas e sulla sua profonda influenza sul mondo dell’arte.

La mostra di libri rappresenta un’opportunità per il pubblico di approfondire l’affascinante mondo di Mekas attraverso le sue poesie, i suoi appunti, le sue lettere e le sue interviste.

Glimpses of Paradise | Scorci di Paradiso è realizzato con il supporto della Fondazione Jonas Mekas e Sebastian Mekas, dell’Ambasciata della Repubblica di Lituania in Italia, del Lithuanian Culture Institute, del Lithuanian Film Center, che ha fornito il film e la licenza per questa proiezione non commerciale, e degli editori ed enti che hanno generosamente fornito i libri per la mostra, tra cui: Spector Books, Humboldt Books, Cura Books, Post Scriptum. Littera, Anthology Editions, Museo Nazionale d'Arte della Lituania, Edizioni Joker e Edizioni ETS; saranno presenti anche alcuni volumi provenienti dalla biblioteca privata di Erika e Dino Frittoli.

Dal 21 al 24 agosto, dalle ore 10:00 alle ore 14:00, presso l’Auditorium “Sarnelli-De Donato” di Polignano a Mare, nell’ambito di CorpiSmossi in residenza, si terrà il workshop MARTINS DANCE STYLES, condotto dal danzatore Martin Kilvady (SK/SLO). Martin Kilvady ha performato con vari artisti in tutto il mondo e si occupa di danza contemporanea, studiandone e scoprendone gli intricati processi creativi che lo hanno condotto a creare uno stile personale cui ha dato il nome di Martins Dancing e che condivide con chi voglia fare esperienza della sua arte. Una delle sue pratiche è l'improvvisazione; membro della compagnia ZOO di Thomas Hauert e co-fondatore di Les SlovaKs Dance Collective, guida una continua ricerca sul movimento e insegna da più di 25 anni.

Il consueto appuntamento con PerSeVisioni 16 - Live XP è per le serate dal 23 al 25 agosto, in cui si alterneranno performance, proiezioni, talk, musica dal vivo e dj set.

Si parte mercoledì 23 agosto, alle ore 20:30, presso gli spazi esterni della Fondazione Pino Pascali, con Dancing Composer, la performance di e con Martin Kilvady.

Alle 21:00, nella stessa location, la proiezione del documentario “Last stop before chocolate mountain” di Susanna Della Sala seguita da un talk con la regista. Nel deserto della California, sulle rive di un lago tossico, sorge un luogo dimenticato dal tempo: Bombay Beach. Attraverso l’arte, però, questo luogo viene restituito alla vita, grazie alla comunità eterogenea che inizia a popolarlo. Come afferma la regista, “il documentario è nato da un’esperienza di vita personale e il suo percorso creativo è stato un lungo processo durato quattro anni. Last stop before chocolate mountain rappresenta per me un luogo universale e metaforico in cui ci mettiamo a confronto con noi stessi, risvegliando il nostro impulso creativo, nel miraggio di una liberazione individuale”.

A seguire, alle ore 23:00, Dj Set con Antonio Abbatepaolo. Artista di grande esperienza nazionale e internazionale, impegnato in una ricerca musicale fatta di canti e suoni tradizionali filtrati dall’elettronica, il suo stile è una fusion tra electro-world, organic sound, humanity sound e love music e proporrà un vero e proprio viaggio sonoro e visivo attraverso tutti i continenti.



L’appuntamento di giovedì 24 agosto si snoda in due location differenti: in Piazza Suor Maria Laselva, Lungomare Cristoforo Colombo, alle ore 18:00, per la performance finale a cura di Martin Kilvady e dei partecipanti del workshop MARTINS DANCE STYLES, nell’ambito di CorpiSmossi, che invitano il pubblico ad assistere a una danza piena, aperta, che spontaneamente viene a crearsi.

Negli spazi esterni della Fondazione Pino Pascali, ci sarà il set fotografico Pv Faces a cura di Dino Frittoli; alle ore 21:00 si terrà la proiezione dei cortometraggi selezionati dalla regista Alina Marazzi e, alle ore 22:30, un talk con l’Accademia del Cinema Ragazzi. Nata nel 2005 come laboratorio di idee, esperienze di vita, aggregazione sociale e culturale in un quartiere “ombra” della periferia di Bari, San Pio, l’Accademia del Cinema Ragazzi intende contribuire a una crescita sociale del contesto in cui opera mediante una proposta culturale specificamente cinematografica, che si articola seguendo un approccio innovativo e proponendo una didattica di tipo sperimentale.

Alle ore 23:15, Dj Set con Alessio Bertallot. Attualmente produttore e conduttore di B-Side su Radio Capital, inizia la sua carriera come musicista nel 1992, al Festival di Sanremo, con il gruppo degli Aeroplanitaliani, che riceve il Premio della Critica. Dal 1996 al 2010 è stato autore e voce di B-Side su Radio DeeJay, programma di riferimento per la cultura della nuova musica elettronica. Inizia a esibirsi come Dj in club storici italiani come i Magazzini Generali fino ad arrivare a quelli internazionali, come il Privilege di Ibiza. Conduttore e autore televisivo su MTV, Rai 5 e Sky Arte in format da lui stesso condotti e ideati, dal 2010 è autore e speaker di RaiTunes, su Radio 2, programma cross-mediale; dal 2013 ha dato vita a Radio Casa Bertallot, una radio on line 24 ore su 24 realizzata a casa sua e, dal 2015 al 2017, è stato Direttore Artistico di TIMmusic. Dal 2015 ha realizzato alcune web radio, fra cui Radio Mercato Centrale, Future Roots Radio (by Hogan) e Radio Goldea per Bulgari.

La serata finale di venerdì 25 agosto chiuderà il festival con la performance dal vivo de Il Mago del Gelato, alle ore 21:00 presso gli spazi esterni della Fondazione Pino Pascali e, alle ore 23:00, con il Live Set di Lowtopic.

Il Mago del Gelato è un collettivo di musica afrobeat nato nel 2021, di stanza a Milano. L’anima afrobeat e il cuore mediterraneo sono gli ingredienti principali che la band miscela, unendo la musica che suona a un immaginario estetico che guarda alle coste italiane degli stabilimenti balneari arrugginiti color pastello, dei chioschetti vicino al mare, delle gelaterie abbandonate.

Lowtopic è Francesco Bacci, musicista e produttore genovese classe 1989. A partire dal 2022, il progetto Lowtopic si estende da un lato spingendosi verso una dimensione più radicalmente “club”, dall’altro esplorando una dimensione compositiva più eterea. Nel 2023 prosegue l’attività live in duo, arricchendo poi la ricerca in live episodici con una formazione estesa a sette elementi con strumentisti acustici e non in collaborazione con il collettivo Stellare. Nei primi mesi del 2023 ultima il suo secondo LP in uscita entro la fine dell’anno.

PerSe Visioni – Art Factory è realizzata con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Polignano a Mare e si avvale della partnership di: Luoghi Comuni Puglia, Ambasciata della Repubblica di Lituania a Roma, Lithuanian Film Centre, Lithuanian Culture Institute, Jonas Mekas 100!, Museo Nazionale d’Arte della Lituania, Apulia Film Commission, Milano Film Festival, Teatro Pubblico Pugliese, Fondazione Pino Pascali, Tecnologia Filosofica, Residui Teatro, QuaLiBò – visioni di (p)arte, Factor Hill, Accademia del Cinema Ragazzi.

Alla manifestazione hanno partecipato, nel corso degli anni, artisti, musicisti, performer del calibro di Paolo Rosa del collettivo milanese Studio Azzurro, Alina Marazzi, John De Leo, Flavio Boltro, Fortuna Todisco, Andy + Fluon, C’mon Tigre, Jhon Montoya, Waldeck, Elli de Mon, Oscar Simonsson & Koop Orchestra, Diego Mancino, Fabrizio Puglisi, Bartolomeo Migliore, European Jazz Trio, Zevinipim, Compagnia Tecnologia Filosofica, Sherwood Chen, Residui Teatro, Isabelle Maurel, Paolo Baroni, Martinicca Boison, The Bumps, Leland Did It, Animanz, Juanita Euka, Baiuca, Al Doum & The Faryds, FiloQ, Uhuru Republic, Milan Tomasik, BO!LED e 72- HOUR POST FIGHT.

Bachi da Setola è un’associazione di promozione sociale, nata a Polignano a Mare come associazione culturale impegnata nella creazione di eventi socio-culturali dal 2007. Ispirata al titolo di un’opera di Pino Pascali – artista di origini pugliesi che nel 1968 realizza i Bachi da setola – l’Associazione è attiva a Polignano a Mare da oltre dieci anni con workshop, manifestazioni ed eventi di profilo culturale e sociale. Obiettivo principale dell’associazione è la promozione della partecipazione attiva dei giovani ai processi di sviluppo del contesto sociale di appartenenza, anche mediante l’acquisizione di competenze professionali. Bachi da Setola collabora inoltre con realtà associative locali, nazionali e internazionali, al fine di comprendere le potenzialità dell’arte, intesa come veicolo e linguaggio in grado di rappresentare le mutazioni sociali in atto. Tra le sue principali iniziative: PerSe Visioni, CorpiSmossi, Conversazioni Filosofiche, Cineforum, RadioBachi. Vincitrice del bando Luoghi Comuni, l’Associazione gestisce CasaBachi, una realta? giovane che offre al territorio un ampio ventaglio di attivita? e proposte artistiche, culturali, ludico-ricreative e didattiche quali Homo Ludens, Bookcrossing, Design del gioiello, Ricicreando.

www.casabachi.it

