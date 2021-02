Il Piccinni riaperto dopo la pandemia con il progetto 'Palcoscenico', Decaro: "Sosteniamo un settore in un momento drammatico"

Il Teatro Piccinni, a Bari, riapre dopo lo stop dovuto alla pandemia da Covid. Non ancora per ospitare il pubblico in platea, visto che le attuali norme non lo permettono, ma per registrare un format teatrale, 'Palcoscenico' che andrà in onda a partire dal 25 febbraio su Telenorba e Telebari. A mostrare una diapositiva dal teatro riaperto è il sindaco, Antonio Decaro, spiegando che il format è "una sperimentazione nata per sostenere le produzioni culturali locali, per tornare a sentire l'odore del palcoscenico e per sostenere, nel nostro piccolo, un settore che da mesi vive una crisi drammatica".