Premio Eccellenze di Spazio Art d'or a Bari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

GALA’ ART d’OR PREMIO ECCELLENZE Villa de Grecis – Bari venerdì 7 ottobre ore 20.00 Spazio Art d'Or, Galleria Multimediale del Made in Italy, vero Scrigno di Eccellenze, con sede in via Melo 188 a Bari, presieduta dalla Designer Marina Corazziari, organizza per Venerdì 7 Ottobre 2022, alle ore 20.00, presso la prestigiosa Villa de Grecis, via delle Murge 63 a Bari, la 2° Edizione del “Galà Art d’Or / Premio Eccellenze” presentato dalla conduttrice televisiva e modella Alina Liccione. Ospite d' Onore la stilista Regina Schrecker, icona di stile ed eleganza, Musa di Andy Wharol, di cui ammireremo alcune sue splendide creazioni.