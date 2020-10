Presentazione del libro “Asia Estrema “ di Gaetano Appeso

Racconti di viaggio, proiezione di spettacolari foto e video di luoghi lontani ed esotici, leggende ed usanze tribali di comunità che vivono isolate dal mondo moderno. Sabato prossimo, 17 ottobre 2020, con inizio alle ore 17,30, presso la Chiesa di Santa Teresa dei Maschi (Bari Vecchia), presentazione ufficiale del libro “Asia Estrema”, scritto da Gaetano Appeso (Antonio Dellisanti Editore, pagg. 288, con 48 illustrazioni a colori). L’evento sarà aperto dal Prof. Manfredi Ricciardelli, presidente de L’Angolo dell’Avventura di Bari; modererà l’incontro Cristina de Vita con Anna Albergo. Interverrà l’editore e giornalista Antonio Dellisanti. Gaetano Appeso, autore dei pluripremiati libri di viaggio “Email dall’Amazzonia”, “Mesoamerica, sulle tracce del Serpente Piumato”, “Tianchao, taccuino di un viaggio in Oriente”, “Email from the Amazon”, tutti editi dalla Antonio Dellisanti Editore, racconterà le sue “storie dai confini del mondo”. L’Autore, guidato dalla passione per l'archeologia e l’antropologia, ha condotto diversi viaggi esplorativi spingendosi, a volte, in zone remote come la Siberia, il deserto del Gobi, la foresta amazzonica e il circolo polare artico. Attraverso i suoi appunti sono stati descritti, raccontati e illustrati luoghi e comunità poco conosciute. Ma il viaggio descritto nei suoi libri non è solo geografico, è anche interiore: una profonda esperienza che costringe ad affrontare paure, difficoltà ed incertezze da cui si trae un prezioso insegnamento: viaggiare non è solo scoprire il mondo, è anche scoprire se stessi.

Gallery