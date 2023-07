Presentazione Libraria PUGLIA MISTERI & LEGGENDE Autore: Mario Contino Artebaria Editore (anno 2020) Mario Contino, scrittore noto in tutta Italia come "Lo scrittore del mistero", presenta il suo libro dal titolo "Puglia Misteri & Leggende". Relatrice dell'evento sarà la scrittrice Antonia Depalma. Leggende popolari, antiche usanze e luoghi misteriosi, selezionati e ricercati nei più remoti angoli della Puglia. Folletti dispettosi, fantasmi furtivi, streghe e altri personaggi mitologici colmano il ricco folklore pugliese. Nel corso della presentazione sarà possibile dialogare con l'autore, riconosciuto tra i massimi esperti nazionali per ciò che concerne la ricerca sulle fenomenologie del "paranormale". Sabato 12 Agosto 2023. Chiesa Santa Maria della zaffara - via Santa Maria n.32 (Monopoli - BA) Start ore 19:30 INGRESSO LIBERO.